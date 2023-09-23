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Взрывы в Одесской области: ракетный обстрел

23 сентября 2023 00:55
обновлено: 01:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области: ракетный обстрел
Взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На фоне угрозы ракетных обстрелов в нескольких южных регионах Украины в Одесской области раздались взрывы. Предварительно работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 05:56. В Одесской области раздались взрывы. Об этом информируют мониторинговые паблики.

Взрывы в Одесской области
Источник: t.me/alarmukraine

"Белгород-Днестровский район, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно! Работу ПВО не снимать!" - Призвал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кипер о работе ПВО
Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 01:00. Несколько позже прозвучали отбои воздушной тревоги во всех трех областях.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 23 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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