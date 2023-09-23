Взрывы в Одесской области: ракетный обстрел

Взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com

На фоне угрозы ракетных обстрелов в нескольких южных регионах Украины в Одесской области раздались взрывы. Предварительно работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 05:56. В Одесской области раздались взрывы. Об этом информируют мониторинговые паблики.

Источник: t.me/alarmukraine

"Белгород-Днестровский район, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно! Работу ПВО не снимать!" - Призвал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 01:00. Несколько позже прозвучали отбои воздушной тревоги во всех трех областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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