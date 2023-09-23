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Вибухи в Одеській області: ракетний обстріл

23 вересня 2023 00:55
оновлено: 01:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Одеській області: ракетний обстріл
Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На тлі загрози ракетного обстрілу на кількох південних регіонах України в Одеській області пролунали вибухи. Попередньо працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 05:56. В Одеській області пролунали вибухи. Про це інформують моніторингові пабліки.

Вибухи в Одеській області
Джерело: t.me/alarmukraine

"Білгород-Дністровський район, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Це важливо! Роботу ППО не знімати!" — закликав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер про роботу ППО
Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 01:00. Дещо пізніше прозвучали відбої повітряної тривоги в усіх трьох областях.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 23 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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