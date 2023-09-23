Вибухи в Одеській області: ракетний обстріл
23 вересня 2023 00:55
оновлено: 01:01
Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com
На тлі загрози ракетного обстрілу на кількох південних регіонах України в Одеській області пролунали вибухи. Попередньо працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 05:56. В Одеській області пролунали вибухи. Про це інформують моніторингові пабліки.
"Білгород-Дністровський район, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Це важливо! Роботу ППО не знімати!" — закликав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Оновлено 01:00. Дещо пізніше прозвучали відбої повітряної тривоги в усіх трьох областях.
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