Вибухи в Одеській області: ракетний обстріл

Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com

На тлі загрози ракетного обстрілу на кількох південних регіонах України в Одеській області пролунали вибухи. Попередньо працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 05:56. В Одеській області пролунали вибухи. Про це інформують моніторингові пабліки.

Джерело: t.me/alarmukraine

"Білгород-Дністровський район, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Це важливо! Роботу ППО не знімати!" — закликав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 01:00. Дещо пізніше прозвучали відбої повітряної тривоги в усіх трьох областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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