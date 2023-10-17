Взрывы в Одессе и области сегодня 17 октября: регион отбивается от шахедов

Взрывы ночью в городе. Фото: google.com

В Одесской области около 3 часов ночи сегодня 17 октября гремят взрывы . Ведется боевая работа сил ПВО, в регионе угроза удара БПЛА продолжается.

Об этом сообщает спикер УГА Сергей Братчук .

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Взрывы в Одессе и области сегодня 17 октября

Обновлено 03:03. В Одессе и области раздаются взрывы, которые являются результатом работы украинских защитников.

Источник: t.me/Bratchuk_Sergey

Местные СМИ также сообщают о работе ПВО в Одессе.

Источник: t.me/OdessaDumskayaNet

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Белгород-Днестровского района и Одесского района находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 03:08. В настоящее время воздушная тревога, продолжавшаяся в Одесской области из-за атаки враждебных БПЛА, переместилась и в Кировоградскую область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

"Воздушная тревога в Херсонской и Кировоградской областях связана с активностью вражеской тактической авиации" , - сообщают Воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

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