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Взрывы в Одесской области: регион отбивается от шахедов

17 октября 2023 03:00
обновлено: 03:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одессе и области сегодня 17 октября: регион отбивается от шахедов
Взрывы ночью в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Одесской области около 3 часов ночи сегодня 17 октября гремят взрывы . Ведется боевая работа сил ПВО, в регионе угроза удара БПЛА продолжается.

Об этом сообщает спикер УГА Сергей Братчук .

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Взрывы в Одессе и области сегодня 17 октября

Обновлено 03:03. В Одессе и области раздаются взрывы, которые являются результатом работы украинских защитников.

Взрывы в Одесской области
Источник: t.me/Bratchuk_Sergey

Местные СМИ также сообщают о работе ПВО в Одессе.

Взрывы в Одессе
Источник: t.me/OdessaDumskayaNet

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Белгород-Днестровского района и Одесского района находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

Взрывы в Одесской области
Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 03:08. В настоящее время воздушная тревога, продолжавшаяся в Одесской области из-за атаки враждебных БПЛА, переместилась и в Кировоградскую область.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 17 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

"Воздушная тревога в Херсонской и Кировоградской областях связана с активностью вражеской тактической авиации" , - сообщают Воздушные силы.

Предупреждение от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

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