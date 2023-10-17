Вибухи в Одесі та області сьогодні 17 жовтня: регіон відбивається від шахедів

Вибухи в Одеській області: регіон відбивається від шахедів
В Одеській області близько 3-ї години ночі сьогодні 17 жовтня гримлять вибухи. Ведеться бойова робота сил ППО, в регіоні загроза удару БпЛА триває.
Про це повідомляє речник УДА Сергій Братчук.
Вибухи в Одесі та області сьогодні 17 жовтня
Оновлено 03:03. В Одесі та області лунають вибухи, що є результатом роботи українських захисників.
Місцеві ЗМІ також повідомляють про роботу ППО в Одесі.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Білгород-Дністровського району та Одеського району перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.
Оновлено 03:08. Наразі повітряна тривога, яка тривала в Одеській області через атаку ворожих БпЛА, перемістилася й на Кіровоградську область.
"Повітряна тривога в Херсонській та Кіровоградській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", — повідомляють Повітряні сили.
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