Вибухи в Одесі та області сьогодні 17 жовтня: регіон відбивається від шахедів

Вибухи вночі в місті. Фото: google.com

В Одеській області близько 3-ї години ночі сьогодні 17 жовтня гримлять вибухи. Ведеться бойова робота сил ППО, в регіоні загроза удару БпЛА триває.

Про це повідомляє речник УДА Сергій Братчук.

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Вибухи в Одесі та області сьогодні 17 жовтня

Оновлено 03:03. В Одесі та області лунають вибухи, що є результатом роботи українських захисників.

Джерело: t.me/Bratchuk_Sergey

Місцеві ЗМІ також повідомляють про роботу ППО в Одесі.

Джерело: t.me/OdessaDumskayaNet

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Білгород-Дністровського району та Одеського району перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 03:08. Наразі повітряна тривога, яка тривала в Одеській області через атаку ворожих БпЛА, перемістилася й на Кіровоградську область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

"Повітряна тривога в Херсонській та Кіровоградській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", — повідомляють Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

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