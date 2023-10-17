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Вибухи в Одеській області: регіон відбивається від шахедів

17 жовтня 2023 03:00
оновлено: 03:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Одесі та області сьогодні 17 жовтня: регіон відбивається від шахедів
Вибухи вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Одеській області близько 3-ї години ночі сьогодні 17 жовтня гримлять вибухи. Ведеться бойова робота сил ППО, в регіоні загроза удару БпЛА триває.

Про це повідомляє речник УДА Сергій Братчук.

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Вибухи в Одесі та області сьогодні 17 жовтня

Оновлено 03:03. В Одесі та області лунають вибухи, що є результатом роботи українських захисників.

Вибухи в Одеській області
Джерело: t.me/Bratchuk_Sergey

Місцеві ЗМІ також повідомляють про роботу ППО в Одесі.

Вибухи в Одесі
Джерело: t.me/OdessaDumskayaNet

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Білгород-Дністровського району та Одеського району перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.

Вибухи в Одеській області
Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 03:08. Наразі повітряна тривога, яка тривала в Одеській області через атаку ворожих БпЛА, перемістилася й на Кіровоградську область.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

"Повітряна тривога в Херсонській та Кіровоградській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", — повідомляють Повітряні сили.

Попередження від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

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