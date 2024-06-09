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Взрывы в Одесской области — РФ запустила крылатую ракету

9 июня 2024 05:13
обновлено: 05:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области утром 9 июня — пуск крылатой ракеты
Дым поднимается после взрыва утром в городе. Иллюстративное фото: Суспільне Волинь
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одесской области сейчас 9 июня прогремели около 05:06. Таким образом, силами противовоздушной обороны была уничтожена крылатая ракета. В настоящее время в регионе и соседних еще сохраняется ракетная опасность.

Об этом сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

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Взрывы в Одесской области утром 9 июня

"Предварительно, крылатая ракета уничтожена в пределах Одесского района. Ракетная опасность, напомню, продолжается до отбоя", — отметил Братчук.

Взрывы в Одесской области 9 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука

По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", оккупанты запустили крылатую ракету в сторону Одессы или Фонтанки.

Ракета на Одесскую область утром 9 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Николаевской и Одесской областях.

Воздушная тревога в Украине утром 9 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога продолжается в ряде южных и восточных областей. На востоке существует угроза применения авиационных средств поражения.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 9 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине в воскресенье, 5 июня, длится около получаса. Предупреждение о ракетной опасности появилось примерно в 05:00.

Также поздно вечером в субботу, 8 июня, в Николаеве был слышен взрыв. В момент взрыва в городе не объявляли воздушную тревогу.

ПВО
війна
война в Украине
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Сергей Братчук
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