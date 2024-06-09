Вибухи в Одеській області вранці 9 червня — пуск крилатої ракети

Дим здіймається після вибуху вранці в місті. Ілюстративне фото: Суспільне Волинь

Вибухи в Одеській області зараз 9 червня пролунали близько 05:06. Таким чином силами протиповітряної оборони була знищена крилата ракета. Наразі в регіоні та сусідніх ще зберігається ракетна небезпека.

Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram.

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Вибухи в Одеській області вранці 9 червня

"Попередньо, крилата ракета знищена в межах Одеського району. Ракетна небезпека, нагадаю, триває до відбою", — зазначив Братчук.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука

За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", окупанти запустили крилату ракету в бік Одеси чи Фонтанки.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Миколаївській та Одеській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога досі триває в низці південних та східних областей. На сході є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні в неділю, 5 червня, триває близько пів години. Попередження про ракетну небезпеку з'явилося приблизно о 05:00.

Також пізно ввечері в суботу, 8 червня, у Миколаєві було чути вибух. На момент вибуху у місті не оголошували повітряну тривогу.