Вибухи в Одеській області вранці 9 червня — пуск крилатої ракети

Вибухи в Одеській області — РФ запустила крилату ракету
Вибухи в Одеській області зараз 9 червня пролунали близько 05:06. Таким чином силами протиповітряної оборони була знищена крилата ракета. Наразі в регіоні та сусідніх ще зберігається ракетна небезпека.
Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram.
Вибухи в Одеській області вранці 9 червня
"Попередньо, крилата ракета знищена в межах Одеського району. Ракетна небезпека, нагадаю, триває до відбою", — зазначив Братчук.
За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", окупанти запустили крилату ракету в бік Одеси чи Фонтанки.
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Миколаївській та Одеській областях.
Наразі повітряна тривога досі триває в низці південних та східних областей. На сході є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні в неділю, 5 червня, триває близько пів години. Попередження про ракетну небезпеку з'явилося приблизно о 05:00.
Також пізно ввечері в суботу, 8 червня, у Миколаєві було чути вибух. На момент вибуху у місті не оголошували повітряну тривогу.
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