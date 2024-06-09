Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вибухи в Одеській області — РФ запустила крилату ракету arrow

Вибухи в Одеській області — РФ запустила крилату ракету

9 червня 2024 05:13
оновлено: 05:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Одеській області вранці 9 червня — пуск крилатої ракети
Дим здіймається після вибуху вранці в місті. Ілюстративне фото: Суспільне Волинь
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одеській області зараз 9 червня пролунали близько 05:06. Таким чином силами протиповітряної оборони була знищена крилата ракета. Наразі в регіоні та сусідніх ще зберігається ракетна небезпека.

Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram. 

Читайте також:

Вибухи в Одеській області вранці 9 червня

"Попередньо, крилата ракета знищена в межах Одеського району. Ракетна небезпека, нагадаю, триває до відбою", — зазначив Братчук.

Вибухи в Одеській області 9 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука

За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", окупанти запустили крилату ракету в бік Одеси чи Фонтанки.

Ракета на Одеську область вранці 9 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Миколаївській та Одеській областях.

Повітряна тривога в Україні вранці 9 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога досі триває в низці південних та східних областей. На сході є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 9 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні в неділю, 5 червня, триває близько пів години. Попередження про ракетну небезпеку з'явилося приблизно о 05:00.

Також пізно ввечері в суботу, 8 червня, у Миколаєві було чути вибух. На момент вибуху у місті не оголошували повітряну тривогу.

ППО
війна
війна в Україні
повітряна тривога
Сергій Братчук
Одеса
обстріли
ракети
Одеська область
атака
небезпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна