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От парикмахера до предпринимателя: одесситы могут бесплатно освоить новую профессию

2 февраля 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
От парикмахера к предпринимателю: одесситы могут бесплатно освоить новую профессию
Обучение длится от недели до восьми месяцев
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Наибольший спрос работодателей наблюдается на врачей разных специализаций, учителей, водителей автотранспортных средств, бухгалтеров, электромонтеров, швей, операторов котельной, младший медицинский персонал, продавцов, подсобных рабочих и т.д.

Среди курсов предлагается

Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):

  • продавец напитков и табачных изделий;
  • основы офис-менеджмента;
  • оператор беспилотного летательного дрона;
  • таргетолог; создание таргетной рекламы;
  • социальный педагог в учебных заведениях.

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Профессионально-техническое обучение (от четырех до восьми месяцев):

  • столяр;
  • администратор;
  • парикмахер;
  • маникюрщик;
  • официант.

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За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дію" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Тем временем Одесская служба занятости назвала отрасли, где было открыто больше вакансий в 2022 году. Более 5 тысяч вакансий открыто в сельских, лесных и рыбных хозяйствах. Это самый большой показатель среди всех отраслей.

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