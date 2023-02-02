От парикмахера к предпринимателю: одесситы могут бесплатно освоить новую профессию

Обучение длится от недели до восьми месяцев

Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Самые популярные профессии в Одессе

Наибольший спрос работодателей наблюдается на врачей разных специализаций, учителей, водителей автотранспортных средств, бухгалтеров, электромонтеров, швей, операторов котельной, младший медицинский персонал, продавцов, подсобных рабочих и т.д.

Среди курсов предлагается

Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):

продавец напитков и табачных изделий;

основы офис-менеджмента;

оператор беспилотного летательного дрона;

таргетолог; создание таргетной рекламы;

социальный педагог в учебных заведениях.

Профессионально-техническое обучение (от четырех до восьми месяцев):

столяр;

администратор;

парикмахер;

маникюрщик;

официант.

За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дію" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Тем временем Одесская служба занятости назвала отрасли, где было открыто больше вакансий в 2022 году. Более 5 тысяч вакансий открыто в сельских, лесных и рыбных хозяйствах. Это самый большой показатель среди всех отраслей.