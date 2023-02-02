От парикмахера к предпринимателю: одесситы могут бесплатно освоить новую профессию

От парикмахера до предпринимателя: одесситы могут бесплатно освоить новую профессию
Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Самые популярные профессии в Одессе
Наибольший спрос работодателей наблюдается на врачей разных специализаций, учителей, водителей автотранспортных средств, бухгалтеров, электромонтеров, швей, операторов котельной, младший медицинский персонал, продавцов, подсобных рабочих и т.д.
Среди курсов предлагается
Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):
- продавец напитков и табачных изделий;
- основы офис-менеджмента;
- оператор беспилотного летательного дрона;
- таргетолог; создание таргетной рекламы;
- социальный педагог в учебных заведениях.
Профессионально-техническое обучение (от четырех до восьми месяцев):
- столяр;
- администратор;
- парикмахер;
- маникюрщик;
- официант.
За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.
Помощь безработным
Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дію" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.
Тем временем Одесская служба занятости назвала отрасли, где было открыто больше вакансий в 2022 году. Более 5 тысяч вакансий открыто в сельских, лесных и рыбных хозяйствах. Это самый большой показатель среди всех отраслей.