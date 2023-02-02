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Від перукаря до підприємця: одесити можуть безплатно опанувати нову професію

2 лютого 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Від перукаря до підприємця: одесити можуть безплатно освоїти нову професію
Навчання триває від тижня до восьми місяців
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку труда професії. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Найбільший попит роботодавців спостерігається на лікарів різних спеціалізацій, вчителів, водіїв автотранспортних засобів, бухгалтерів, електромонтерів, швачок, операторів котельні, молодший медичний персонал, продавців, підсобних робітників тощо.

Серед курсів пропонується

Короткострокові (навчання від тижня до пів місяця):

  • продавець напоїв та тютюнових виробів;
  • основи офіс-менеджменту
  • оператор безпілотного літального дрона ;
  • таргетолог, створення таргетної реклами;
  • соціальний педагог в закладах освіти.

курсы одесса

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Професійно-технічне навчання (від чотирьох до восьми місяців):

  • столяр;
  • адміністратор;
  • перукар;
  • манікюрник;
  • офіціант.

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За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.

Допомога безробітнім

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Тим часом Одеська служба зайнятості назвала галузі, де було відкрито найбільше вакансій у 2022 році. Понад 5 тисяч вакансій було відкрито у сільських, лісових та рибних господарствах. Це найбільший показник серед усіх галузей.

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