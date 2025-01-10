Одесские военные с помощью дронов пленили россиян с помощью дронов

От птичек не сбежать — дроны одесских рыцарей пленили оккупантов
Двое российских солдат сдались в плен беспилотникам одесской 28-й отдельной механизированной бригады и 57-го отдельного батальона теробороны. Пленные признали, что украинские дроны работают "на отлично".
Об этом сообщили в пресс-службе одесской бригады.
Некуда спрятаться
Военные рассказывают, что обнаружили врага еще на рассвете и разбили его укрытие "мавиками" и FPV. Все попытки россиян спрятаться оказались тщетными и они подняли руки вверх. Украинские экипажи сопровождали оккупантов к позициям пехотинцев, контролируя каждое их движение.
"Мы пытались спрятаться и так, и сяк, в траншеях, но нас всюду находили. Мы пытались перебегать, но все равно нас находили. Все время над нами висели птички. БпЛА у вас работают отлично", — рассказал один из пленных.
Ранее мы рассказывали, как ВСУ ударили по командному пункту россиян в Донецкой области. Также мы сообщали об украинском пилоте, который сбил шесть российских ракет за один вылет.
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