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Від пташок не втекти — дрони одеських лицарів полонили окупантів

10 січня 2025 11:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеські військові за допомогою дронів полонили росіян
Одеські лицарі взяли в полон окупантів. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Двоє російських солдатів здалися у полон безпілотникам одеської 28-ї окремої механізованої бригади та 57-го окремого батальйону тероборони. Полонені визнали, що українські дрони працюють "на відмінно".

Про це повідомили у пресслужбі одеської бригади.

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Нікуди сховатися

Військові розповідають, що виявили ворога ще на світанку й розбили його укриття "мавіками" та FPV. Всі спроби росіян сховатися виявилися марними й вони підняли руки вгору. Українські екіпажі супроводжували окупантів до позицій піхотинців, контролюючи кожен їхній рух.

"Ми намагалися сховатися і так, і сяк, у траншеях, але нас усюди знаходили. Ми намагалися перебігати, але все одно нас знаходили. Весь час над нами висіли пташки. БпЛА у вас працюють відмінно", — розповів один з полонених.

Раніше ми розповідали, як ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Донеччині. Також ми повідомляли про українського пілота, який збив шість російських ракет за один виліт.

Одеса війна Одеська область полонені дрони українські військові

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