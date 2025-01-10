Одеські військові за допомогою дронів полонили росіян

Одеські лицарі взяли в полон окупантів. Фото: скриншот

Двоє російських солдатів здалися у полон безпілотникам одеської 28-ї окремої механізованої бригади та 57-го окремого батальйону тероборони. Полонені визнали, що українські дрони працюють "на відмінно".

Про це повідомили у пресслужбі одеської бригади.

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Нікуди сховатися

Військові розповідають, що виявили ворога ще на світанку й розбили його укриття "мавіками" та FPV. Всі спроби росіян сховатися виявилися марними й вони підняли руки вгору. Українські екіпажі супроводжували окупантів до позицій піхотинців, контролюючи кожен їхній рух.

"Ми намагалися сховатися і так, і сяк, у траншеях, але нас усюди знаходили. Ми намагалися перебігати, але все одно нас знаходили. Весь час над нами висіли пташки. БпЛА у вас працюють відмінно", — розповів один з полонених.

Раніше ми розповідали, як ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Донеччині. Також ми повідомляли про українського пілота, який збив шість російських ракет за один виліт.