Подготовка мобилизованных: что происходит между ТЦК и боевыми позициями

Человек во время учебы. Фото: Николаевский ТЦК и СП

Стереотип, что новобранцы попадают "из ТЦК сразу в окоп", ошибочен: каждый военный проходит обязательную выучку. После базовой общевойсковой подготовки (БЗИН) только подготовленных бойцов направляют на боевые позиции.

Что происходит в период между ТЦК и отправкой на передовую рассказали в Николаевском ТЦК и СП.

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Сначала теория и тренировка

По их информации, сейчас Генштаб ВСУ придерживается четких стандартов обучения, поэтому новобранцы обязательно проходят 30-дневную обучение в учебных подразделениях.

Базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) охватывает как теоретическое, так и практическое обучение и длится 30 дней. Программа состоит из ознакомительного курса, курса индивидуальной подготовки и курса действий в составе подразделения. Первые дни посвящены административным вопросам и получению необходимого оборудования. Следующие – тренировкой по боевой тактике, минной безопасности, национально-патриотической подготовке и тактической медицине. После завершения курса новобранцы могут быть направлены на дополнительное профессиональное обучение.

Распределение на небоевые должности

Обычно, как утверждают в ТЦК, мобилизованные подразделяются на небоевые должности: в ремонтные подразделения, бухгалтерию или логистику. В боевых подразделениях, например в горно-штурмовых бригадах, каждого воина обеспечивает шесть-семь специалистов. Даже в кризисных ситуациях, когда штабисты могут оказаться на передовой, каждый проходит БЗИН для овладения основными навыками выживания и действий в боевых условиях.

Удлиненная программа

В Николаевском ТЦК и СП также сообщили, что Генштаб тестирует удлиненную программу подготовки до 1,5 месяца, в рамках которой особое внимание уделяют тактико-огневой подготовке, умению пользоваться БПЛА и средствам радиоэлектронной борьбы. В зависимости от результатов новые сроки обучения могут стать обязательными со следующего года.

Напомним, мы писали, какую информацию вы можете рассказывать ТЦК, а какую вообще не обязаны. Также стало известно, что военнообязанные могут повторно получить повестку.