Підготовка мобілізованих: що відбувається між ТЦК та бойовими позиціями

Чоловік під час навчання. Фото: Миколаївський ТЦК та СП

Стереотип, що новобранці потрапляють "з ТЦК одразу в окоп", є хибним: кожен військовий проходить обов’язковий вишкіл. Після базової загальновійськової підготовки (БЗВП) лише підготовлених бійців направляють на бойові позиції.

Що відбувається в період між ТЦК та відряджання на передову розповіли в Миколаївському ТЦК та СП.

Читайте також:

Спочатку теорія та тренування

За їхньою інформацією, зараз Генштаб ЗСУ дотримується чітких стандартів навчання, тож новобранці обов’язково проходять 30-денний вишкіл у навчальних підрозділах.

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) охоплює як теоретичне, так і практичне навчання і триває 30 днів. Програма складається з ознайомчого курсу, курсу індивідуальної підготовки та курсу дій у складі підрозділу. Перші дні присвячені адміністративним питанням і отриманню необхідного обладнання. Наступні — тренуванням із бойової тактики, мінної безпеки, національно-патріотичної підготовки та тактичної медицини. Після завершення курсу новобранці можуть бути направлені на додаткове фахове навчання.

Розподіл на небойові посади

Зазвичай, як стверджують у ТЦК, мобілізованих розподіляють на небойові посади: у ремонтні підрозділи, бухгалтерію чи логістику. У бойових підрозділах, наприклад, у гірсько-штурмових бригадах, кожного воїна забезпечує шість-сім спеціалістів. Навіть у кризових ситуаціях, коли штабісти можуть опинитися на передовій, кожен проходить БЗВП для опановування основними навичками виживання та дій у бойових умовах.

Подовжена програма

У Миколаївському ТЦК та СП також повідомили, що наразі Генштаб тестує подовжену програму підготовки до 1,5 місяця, у рамках якої особливу увагу приділяють тактико-вогневій підготовці, вмінню користуватися БПЛА та засобам радіоелектронної боротьби. Залежно від результатів, нові терміни навчання можуть стати обов’язковими з наступного року.

Нагадаємо, ми писали, яку інформацію ви можете розповідати ТЦК, а яку не зобов'язані взагалі. Також стало відомо, що військовозобов'язані можуть повторно отримати повістку.