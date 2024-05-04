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Восстановление дома в Сергеевке — что уже удалось сделать

4 мая 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Восстановление дома в Сергеевке — что уже удалось сделать
Открытое окно в жилом доме в Сергеевке. Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Продолжается активная фаза восстановления жилого дома в Сергеевке, потерпевшего разрушения в результате ракетного удара 1 июля 2022 года. В настоящее время мастера выполняют демонтажные работы поврежденных объектов.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Восстановление дома в Сергеевке

По информации ведомства, сейчас рабочие производят демонтаж старой штукатурки на потолках и стенах, а также удаление изношенных труб, дверей, люстр и светильников. Кроме этого, идет разбор пола и вывоз мусора, а также мастера производят укладку межкомнатных перегородок.

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Рабочий производит выравнивание стен. Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области

Выполняются и сантехнические работы, включая прокладку внутренней и внешней сетей электропитания. Сейчас начат демонтаж и кладка лоджий на этажах, а также утепление стен.

Отстройка дома в Сергеевке - что уже удалось восстановить - фото 2
Мастер оштукатуривает стены. Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области

Отметим, что согласно плану работ, завершение восстановления дома планируется к ноябрю 2024 года.

Трагедия в Сергеевке — что известно

1 июля в 00:20 россияне нанесли ракетные удары по девятиэтажке и базам отдыха в курортном поселке Сергеевка Одесской области. По данным ОК "Юг", три ракеты Х-22 выпустили из самолета ТУ-22 по направлению к Черному морю.

По заявлению ГСЧС, здание полностью повреждено с одной стороны, уничтожены плиты на этажах. Всего в девятиэтажках проживало 150-160 человек.

Отстройка дома в Сергеевке - что уже удалось восстановить - фото 3
Дом в Сергеевке, пострадавший от российской ракеты. Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области

В результате ракетного попадания погибли 16 человек в многоэтажке. Вражеская ракета убила еще пять человек на базе отдыха рядом. Один человек скончался в больнице спустя несколько дней после трагедии. Спасатели на месте трагедии обнаружили более полтысячи обломков от ракет

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