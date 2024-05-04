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Відбудова будинку в Сергіївці — що вже вдалося відновити

4 травня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Відбудова будинку в Сергіївці — що вже вдалося відновити
Відчинене вікно в житловому будинку в Сергіївці. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Продовжується активна фаза відбудови житлового будинку в Сергіївці, що зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару 1 липня 2022 року. Наразі майстри виконують демонтажні роботи пошкоджених об’єктів. 

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

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За інформацією відомства, зараз робочі проводить демонтаж старого тинькування на стелях і стінах, а також видалення зношених труб, дверей, люстр і світильників. Окрім цього, йде розбирання підлоги та вивіз сміття, а також майстри проводять укладку міжкімнатних перегородок. 

Відбудова будинку в Сергіївці — що уже вдалося відновити - фото 1
Робочий виконує вирівнювання стін. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Виконуються й сантехнічні роботи, у тому числі прокладка внутрішньої та зовнішньої мереж електроживлення. Зараз розпочато демонтаж та мурування лоджій на поверхах, а також утеплення стін.

Відбудова будинку в Сергіївці — що уже вдалося відновити - фото 2
Майстер тинькує стіни. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Зазначимо, що згідно з планом робіт, завершення відбудови будинку планується до листопада 2024 цього року. 

Трагедія у Сергіївці — що відомо

1 липня о 00:20 росіяни завдали ракетних ударів по дев'ятиповерхівці та базах відпочинку у курортному селищі Сергіївка Одеської області. За даними ОК "Південь", три ракети Х-22 випустили із літака ТУ-22 з напрямку Чорного моря.

За заявою ДСНС, будинок повністю пошкоджений з одного боку, знищено плити на поверхах. Загалом в дев'ятиповерхівці мешкали 150-160 людей.

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Будинок в Сергіївці, який постраждав від російської ракети. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Унаслідок ракетного влучання загинули 16 осіб у багатоповерхівці. Ворожа ракета вбила ще п'ятеро людей на базі відпочинку поряд. Одна людина померла у лікарні через декілька днів після трагедії. Рятувальники на місці трагедії знайшли понад пів тисячі уламків від ракет.  

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