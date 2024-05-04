Відбудова будинку в Сергіївці — що вже вдалося відновити
Продовжується активна фаза відбудови житлового будинку в Сергіївці, що зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару 1 липня 2022 року. Наразі майстри виконують демонтажні роботи пошкоджених об’єктів.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Відновлення будинку в Сергіївці
За інформацією відомства, зараз робочі проводить демонтаж старого тинькування на стелях і стінах, а також видалення зношених труб, дверей, люстр і світильників. Окрім цього, йде розбирання підлоги та вивіз сміття, а також майстри проводять укладку міжкімнатних перегородок.
Виконуються й сантехнічні роботи, у тому числі прокладка внутрішньої та зовнішньої мереж електроживлення. Зараз розпочато демонтаж та мурування лоджій на поверхах, а також утеплення стін.
Зазначимо, що згідно з планом робіт, завершення відбудови будинку планується до листопада 2024 цього року.
Трагедія у Сергіївці — що відомо
1 липня о 00:20 росіяни завдали ракетних ударів по дев'ятиповерхівці та базах відпочинку у курортному селищі Сергіївка Одеської області. За даними ОК "Південь", три ракети Х-22 випустили із літака ТУ-22 з напрямку Чорного моря.
За заявою ДСНС, будинок повністю пошкоджений з одного боку, знищено плити на поверхах. Загалом в дев'ятиповерхівці мешкали 150-160 людей.
Унаслідок ракетного влучання загинули 16 осіб у багатоповерхівці. Ворожа ракета вбила ще п'ятеро людей на базі відпочинку поряд. Одна людина померла у лікарні через декілька днів після трагедії. Рятувальники на місці трагедії знайшли понад пів тисячі уламків від ракет.
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