Погода в Одессе в понедельник, 29 апреля - прогноз от синоптиков

Старики гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 29 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +22 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с. В регионе погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +11...+14 °C, днем +20...+22 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +8...+13 °C, днем +18...+23 °C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км. Облачно с прояснениями.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 29 апреля

По данным синоптиков, на 29 апреля в большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Однако в юго-восточной части страны возможны кратковременные дожди, которые днем могут сопровождаться грозами. На остальной территории ожидается без осадков.

По ветру он будет северо-восточный, на западе страны — юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В южных областях возможны местами порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет +4...+9 °C, на юге и востоке страны +10...+15 °C. Днем ожидается +17...+22 °C, а в Закарпатье местами температурный показатель может достигать +25 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.