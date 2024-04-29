Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ощутимо потеплеет — синоптики дали прогноз погоды в Одессе arrow

Ощутимо потеплеет — синоптики дали прогноз погоды в Одессе

29 апреля 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе в понедельник, 29 апреля - прогноз от синоптиков
Старики гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 29 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +22 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с. В регионе погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +11...+14 °C, днем +20...+22 °C.
ощутимо потеплеет — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +8...+13 °C, днем +18...+23 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км. Облачно с прояснениями.
ощутимо потеплеет — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 29 апреля

По данным синоптиков, на 29 апреля в большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Однако в юго-восточной части страны возможны кратковременные дожди, которые днем могут сопровождаться грозами. На остальной территории ожидается без осадков.

По ветру он будет северо-восточный, на западе страны — юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В южных областях возможны местами порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет +4...+9 °C, на юге и востоке страны +10...+15 °C. Днем ожидается +17...+22 °C, а в Закарпатье местами температурный показатель может достигать +25 °C.

ощутимо потеплеет — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри