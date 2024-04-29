Погода в Одесі в понеділок, 29 квітня — прогноз від синоптиків

Літні люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 29 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +22 °С вдень і +11 °С вночі. Морська вода — +5...+10 °С. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с. Загалом в регіоні погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +11...+14 °C, вдень +20...+22 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +8...+13 °C, вдень +18...+23 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км. Мінлива хмарність.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 29 квітня

За даними синоптиків, на 29 квітня у більшій частині території України очікується невелика хмарність. Проте у південно-східній частині країни можливі короткочасні дощі, які вдень можуть супроводжуватися грозами. На решті території очікується без опадів.

Щодо вітру, він буде північно-східний, на заході країни — південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. У південних областях можливі місцями пориви вітру до 15-18 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4...+9 °C, на півдні та сході країни +10...+15 °C. Вдень очікується +17...+22 °C, а на Закарпатті місцями температурний показник може сягати +25 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.