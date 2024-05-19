Прогноз погоды в Одессе на завтра, 20 мая.

Молодые люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 20 мая, будет солнечной и теплой. Утро начнется с прохладных +11 °C, но до обеда поднимется до +20 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура — +10 °C. Ветер южный, 3-10 м/с.

Утром ожидается ясная погода, без осадков. Температура будет +11 °C. Ветер южный, 1-2 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура — +19 °C. Ветер южный, 2-2 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха — +17 °C. Ветер южный, 3-10 м/с.

Продолжительность дня: 15 ч. 13 мин.

Восход — 5:17

Заход — 20:30

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+12 °C, днем +18...+23 °C, местами до +25 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 18 мая

Завтра ожидается облачная погода в западных областях, а кратковременные дожди, возможно с грозами, пройдут на западе, севере и в центре. В южной части и на востоке прогнозируется преимущественно солнечная погода без существенных осадков. В ближайшую ночь прохладнее всего будет в западных областях, в Луганской области и на побережьях морей — +7...+11 °C. В целом предполагается +10...+12 °C. В течение завтрашнего дня в Украине ожидается +20...+25 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, мир сталкивается с нехваткой полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и других экологически чистых энергетических технологий. К 2035 году производство будет удовлетворять только 70% мирового спроса на медь и 50% спроса на литий.