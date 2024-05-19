Прогноз погоди в Одесі на завтра, 20 травня

Відчутно потеплішає — погода завтра порадує одеситів
Погода в Одесі завтра, 20 травня, буде сонячною та теплою. Ранок почнеться з прохолодних +11 °C, але після обіду підвищиться до +20 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, а саме у таких містах: Ізмаїл, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +10 °C. Вітер південний, 3 м/с.
Ранок: зранку очікується ясна погода, без опадів. Температура становитиме +11 °C. Вітер південний, 1 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +19 °C. Вітер південний, 2 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +17 °C. Вітер південний, 3 м/с.
Тривалість дня: 15 год 13 хв.
Схід — 5:17
Захід — 20:30
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C, місцями до +25 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 20 травня
Завтра очікується хмарна погода у західних областях, а короткочасні дощі, можливо з грозами, пройдуть на заході, півночі та в центрі. У південній частині та на сході прогнозують переважно сонячну погоду без істотних опадів. Найближчої ночі найпрохолодніше буде у західних областях, на Луганщині та на узбережжях морів — +7...+11 °C. Загалом передбачається +10...+12 °C. А протягом завтрашнього дня в Україні очікується +20...+25 °C.
Нагадаємо, світ стикається з нестачею корисних копалин, необхідних для виробництва електромобілів, вітряних турбін, сонячних панелей та інших екологічно чистих енергетичних технологій. До 2035 року виробництво буде задовольняти лише 70% світового попиту на мідь та 50% попиту на літій.
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