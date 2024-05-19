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Відчутно потеплішає — погода завтра порадує одеситів

19 травня 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на завтра, 20 травня
Молоді люди гуляють в місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі завтра, 20 травня, буде сонячною та теплою. Ранок почнеться з прохолодних +11 °C, але після обіду підвищиться до +20 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, а саме у таких містах: Ізмаїл, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +10 °C. Вітер південний, 3 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода, без опадів. Температура становитиме +11 °C. Вітер південний, 1 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +19 °C.  Вітер південний, 2 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +17 °C. Вітер південний, 3 м/с. 

Тривалість дня: 15 год 13 хв.
Схід — 5:17
Захід — 20:30

Відчутно потеплішає — погода завтра порадує одеситів - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C, місцями до +25 °C.
  • На автошляхах області видимість добра. 
Відчутно потеплішає — погода завтра порадує одеситів - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 20 травня

Завтра очікується хмарна погода у західних областях, а короткочасні дощі, можливо з грозами, пройдуть на заході, півночі та в центрі. У південній частині та на сході прогнозують переважно сонячну погоду без істотних опадів. Найближчої ночі найпрохолодніше буде у західних областях, на Луганщині та на узбережжях морів — +7...+11 °C. Загалом передбачається +10...+12 °C. А протягом завтрашнього дня в Україні очікується +20...+25 °C.

Відчутно потеплішає — погода завтра порадує одеситів - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, світ стикається з нестачею корисних копалин, необхідних для виробництва електромобілів, вітряних турбін, сонячних панелей та інших екологічно чистих енергетичних технологій. До 2035 року виробництво буде задовольняти лише 70% світового попиту на мідь та 50% попиту на літій.

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