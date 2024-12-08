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Отключат все группы — графики света на завтра в Одессе

8 декабря 2024 20:24
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на 9 декабря в Одессе и области
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В понедельник, 9 декабря, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Это означает, что электроснабжение будут отключать по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 9 декабря

1 группа: отключение с 18:00 до 20:00.
2 группа: отключение с 10:00 до 14:00.
3 группа: отключение с 13:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 15:00 до 17:00.
5 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00.
6 группа: отключение с 09:00 до 11:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ранее мы писали, когда ждать повышения цен на электроэнергию. Также мы сообщали, угрожают ли украинцам веерные отключения зимой.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света

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