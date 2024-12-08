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Відключатимуть усі групи — графіки світла на завтра в Одесі

8 грудня 2024 20:24
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла на 9 грудня в Одесі та області
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У понеділок, 9 грудня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 9 грудня

1 група: відключення з 18:00 до 20:00.
2 група: відключення з 10:00 до 14:00.
3 група: відключення з 13:00 до 16:00.
4 група: відключення з 15:00 до 17:00.
5 група: відключення з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00.
6 група: відключення з 09:00 до 11:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли чекати підвищення цін на електроенергію. Також ми повідомляли, чи загрожують українцям віялові відключення взимку.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла

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