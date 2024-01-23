Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отключение до глубокой ночи — кто из одесситов остался без света arrow

Отключение до глубокой ночи — кто из одесситов остался без света

23 января 2024 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Отключение до глубокой ночи — кто из одесситов остался без света
Отсутствие света в доме. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 23 января, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть с 17:00 до 23:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет света

Южный РЭС:

  • Академика Филатова, 6, 6б, 8а, 10а, 12,
  • Люстдорфская дорога, 56 В,
  • Вторая, 20,
  • Василия Симоненко, 2а,

Северный РЭС:

  • пер. Людмилы Гинзбург,
  • пер. Оранжерейный,
  • Хуторская,
  • Академика Панкратовой,
  • Хавкина,
  • пер. Цементный,
  • Котляревского,
  • Круговая,
  • Геологическая,
  • Степовая,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Шебелинский,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий,
  • ул. Химическая,
  • пер. 3-й Химический,
  • ул. Бугаевская.

Центральный РЭС:

  • Тираспольское шоссе, 2-8, 21-31,
  • Заньковецкой, 4, 6,
  • Мельницкая, 2, 10,18,
  • Михайловская, 51-72,
  • пер. Интернациональный, 2-20,
  • Степовая, 56-68,
  • 1-я Бессарабская, 1-5,
  • Февральская, 3, 5,
  • Литовская, 1-30,
  • Онежская, 2-32,
  • Балковская, 123, 126, 126а,
  • Фесенко, 7,
  • Святослава Рихтера, 82, 110-130, 122а, 125/корп.1-3, 127/корп.1,
  • Аккордная, 1-10,
  • Желябова, 11б,
  • Радужная, 1-21,
  • Строганова, 1/11б,
  • Гастелло, 54-167А,
  • Заводская, 6,8,
  • 2-я Заводская, 1,3,
  • 3-я Заводская, 3-10/7,
  • 4-я Заводская, 5-24,
  • 5-я Заводская, 18а-21,
  • Градоначальническая, 8 – 32, 22/корп.6, 22/корп.3,
  • Романа Кармена, 8,
  • бульв. Французский, 14, 16,
  • Серова, 2.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине власти вернули возможность отключения электрической энергии потребителям, у которых накопилась задолженность за коммунальные услуги. Решение распространяется на бытовых потребителей и предприятия, не считающиеся критической инфраструктурой.

коммунальные услуги
Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Новости Одессы
ДТЭК
отключения света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме