Отключение до глубокой ночи — кто из одесситов остался без света

Отсутствие света в доме. Фото: BBC

Сегодня, 23 января, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть с 17:00 до 23:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Южный РЭС:

Академика Филатова, 6, 6б, 8а, 10а, 12,

Люстдорфская дорога, 56 В,

Вторая, 20,

Василия Симоненко, 2а,

Северный РЭС:

пер. Людмилы Гинзбург,

пер. Оранжерейный,

Хуторская,

Академика Панкратовой,

Хавкина,

пер. Цементный,

Котляревского,

Круговая,

Геологическая,

Степовая,

пер. Хуторской,

пер. Шебелинский,

пер. 4-й Деревообрабатывающий,

ул. Химическая,

пер. 3-й Химический,

ул. Бугаевская.

Центральный РЭС:

Тираспольское шоссе, 2-8, 21-31,

Заньковецкой, 4, 6,

Мельницкая, 2, 10,18,

Михайловская, 51-72,

пер. Интернациональный, 2-20,

Степовая, 56-68,

1-я Бессарабская, 1-5,

Февральская, 3, 5,

Литовская, 1-30,

Онежская, 2-32,

Балковская, 123, 126, 126а,

Фесенко, 7,

Святослава Рихтера, 82, 110-130, 122а, 125/корп.1-3, 127/корп.1,

Аккордная, 1-10,

Желябова, 11б,

Радужная, 1-21,

Строганова, 1/11б,

Гастелло, 54-167А,

Заводская, 6,8,

2-я Заводская, 1,3,

3-я Заводская, 3-10/7,

4-я Заводская, 5-24,

5-я Заводская, 18а-21,

Градоначальническая, 8 – 32, 22/корп.6, 22/корп.3,

Романа Кармена, 8,

бульв. Французский, 14, 16,

Серова, 2.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине власти вернули возможность отключения электрической энергии потребителям, у которых накопилась задолженность за коммунальные услуги. Решение распространяется на бытовых потребителей и предприятия, не считающиеся критической инфраструктурой.