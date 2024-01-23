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Відключення до глибокої ночі — хто з одеситів залишився без світла

23 січня 2024 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Відключення до глибокої ночі — хто з одеситів залишився без світла
Відсутність світла у будинку. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 23 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути з 17:00 до 23:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.  

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Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Академіка Філатова, 6, 6б, 8а, 10а, 12,
  • Люстдорфська дорога, 56 В,
  • Друга, 20,
  • Василя Симоненка, 2а,

Північний РЕМ:

  • пров. Людмили Гінзбург,
  • пров. Оранжерейний,
  • Хуторська,
  • Академіка Панкратової,
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • Кругова,
  • Геологічна,
  • Степова,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Шебелінський,
  • пров. 4-й Деревообробний,
  • вул. Хімічна,
  • пров. 3-й Хімічний,
  • вул. Бугаївська.    

Центральний РЕМ:

  • Тираспольське шосе, 2-8, 21-31,
  • Заньковецької, 4, 6,
  • Мельницька, 2, 10,18,
  • Михайлівська, 51-72,
  • пров. Інтернаціональний, 2-20,
  • Степова, 56-68,
  • 1-а  Бесарабська, 1-5,
  • Лютнева, 3, 5,
  • Литовська, 1-30,
  • Онезька, 2-32,  
  • Балківська, 123, 126, 126а,
  • Фесенка, 7, 
  • Святослава Ріхтера, 82, 110-130, 122а, 125/корп.1-3, 127/корп.1,
  • Акордна, 1-10,
  • Желябова, 11б,
  • Райдужна, 1-21,
  • Строганова, 1/11б,
  • Гастелло, 54-167А,
  • Заводська, 6,8,
  • 2-а Заводська, 1,3,
  • 3-я Заводська, 3-10/7,
  • 4-а Заводська, 5-24,
  • 5-а Заводська, 18а-21,
  • Градоначальницька, 8 – 32, 22/корп.6, 22/корп.3,
  • Романа Кармена, 8,
  • бульв. Французький, 14, 16, 
  • Сєрова, 2.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні влада повернула можливість відключення електричної енергії споживачам, у яких накопичилася заборгованість за комунальні послуги. Рішення поширюється на побутових споживачів та підприємства, які не вважаються критичною інфраструктурою.

комунальні послуги
Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла

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