Відключення до глибокої ночі — хто з одеситів залишився без світла
Сьогодні, 23 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути з 17:00 до 23:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Академіка Філатова, 6, 6б, 8а, 10а, 12,
- Люстдорфська дорога, 56 В,
- Друга, 20,
- Василя Симоненка, 2а,
Північний РЕМ:
- пров. Людмили Гінзбург,
- пров. Оранжерейний,
- Хуторська,
- Академіка Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- Кругова,
- Геологічна,
- Степова,
- пров. Хуторський,
- пров. Шебелінський,
- пров. 4-й Деревообробний,
- вул. Хімічна,
- пров. 3-й Хімічний,
- вул. Бугаївська.
Центральний РЕМ:
- Тираспольське шосе, 2-8, 21-31,
- Заньковецької, 4, 6,
- Мельницька, 2, 10,18,
- Михайлівська, 51-72,
- пров. Інтернаціональний, 2-20,
- Степова, 56-68,
- 1-а Бесарабська, 1-5,
- Лютнева, 3, 5,
- Литовська, 1-30,
- Онезька, 2-32,
- Балківська, 123, 126, 126а,
- Фесенка, 7,
- Святослава Ріхтера, 82, 110-130, 122а, 125/корп.1-3, 127/корп.1,
- Акордна, 1-10,
- Желябова, 11б,
- Райдужна, 1-21,
- Строганова, 1/11б,
- Гастелло, 54-167А,
- Заводська, 6,8,
- 2-а Заводська, 1,3,
- 3-я Заводська, 3-10/7,
- 4-а Заводська, 5-24,
- 5-а Заводська, 18а-21,
- Градоначальницька, 8 – 32, 22/корп.6, 22/корп.3,
- Романа Кармена, 8,
- бульв. Французький, 14, 16,
- Сєрова, 2.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Україні влада повернула можливість відключення електричної енергії споживачам, у яких накопичилася заборгованість за комунальні послуги. Рішення поширюється на побутових споживачів та підприємства, які не вважаються критичною інфраструктурою.
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