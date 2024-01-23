Відключення до глибокої ночі — хто з одеситів залишився без світла

Відсутність світла у будинку. Фото: ВВС

Сьогодні, 23 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути з 17:00 до 23:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Академіка Філатова, 6, 6б, 8а, 10а, 12,

Люстдорфська дорога, 56 В,

Друга, 20,

Василя Симоненка, 2а,

Північний РЕМ:

пров. Людмили Гінзбург,

пров. Оранжерейний,

Хуторська,

Академіка Панкратової,

Хавкіна,

пров. Цементний,

Котляревського,

Кругова,

Геологічна,

Степова,

пров. Хуторський,

пров. Шебелінський,

пров. 4-й Деревообробний,

вул. Хімічна,

пров. 3-й Хімічний,

вул. Бугаївська.

Центральний РЕМ:

Тираспольське шосе, 2-8, 21-31,

Заньковецької, 4, 6,

Мельницька, 2, 10,18,

Михайлівська, 51-72,

пров. Інтернаціональний, 2-20,

Степова, 56-68,

1-а Бесарабська, 1-5,

Лютнева, 3, 5,

Литовська, 1-30,

Онезька, 2-32,

Балківська, 123, 126, 126а,

Фесенка, 7,

Святослава Ріхтера, 82, 110-130, 122а, 125/корп.1-3, 127/корп.1,

Акордна, 1-10,

Желябова, 11б,

Райдужна, 1-21,

Строганова, 1/11б,

Гастелло, 54-167А,

Заводська, 6,8,

2-а Заводська, 1,3,

3-я Заводська, 3-10/7,

4-а Заводська, 5-24,

5-а Заводська, 18а-21,

Градоначальницька, 8 – 32, 22/корп.6, 22/корп.3,

Романа Кармена, 8,

бульв. Французький, 14, 16,

Сєрова, 2.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні влада повернула можливість відключення електричної енергії споживачам, у яких накопичилася заборгованість за комунальні послуги. Рішення поширюється на побутових споживачів та підприємства, які не вважаються критичною інфраструктурою.