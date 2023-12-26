Отключение до вечера — в Одессе продолжается ремонт газопровода
Сегодня, 26 декабря, в Одессе в течение дня продолжаются ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива в течение рабочего дня.
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".
"В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по адресу: пер. Маячный, 7 на срок выполнения работ с 09:00 до 18:00 26.12.2023 г. некоторые потребители будут отключены от газоснабжения", — говорится в сообщении.
Где нет газа
- ул. Дача Ковалевского, 83; 85; 83/2; 83/3; 83/5; 81н; 81 кв. 43, 40, 41, 1; 81в.
- ул. Академика Уильямса, 15а; 11; 2;
- пер. Маячный, 1б; 1; 3/3; 3а; 3; 4а; 4д;
- пер. Маячный, 7;
- ул. Дача Ковалевского, 85 - школа-интернат №5;
- пер. Маячный, 3 — детский дом №1;
- ул. Дача Ковалевского, 81 — ДГКБ №1;
- пер. Маячный, 3;
- пер. Маячный, 15;
- пер. Маячный, 8;
- пер. Маячный, 4;
- пер. Маячный, 6.
Что еще стоит знать
Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не поступать потребителям природного газа. Такое может произойти в трех условиях.
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