Отключение до вечера — в Одессе продолжается ремонт газопровода

Человек зажигает конфорку. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 декабря, в Одессе в течение дня продолжаются ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива в течение рабочего дня.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

Читайте также:

"В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по адресу: пер. Маячный, 7 на срок выполнения работ с 09:00 до 18:00 26.12.2023 г. некоторые потребители будут отключены от газоснабжения", — говорится в сообщении.

Где нет газа

ул. Дача Ковалевского, 83; 85; 83/2; 83/3; 83/5; 81н; 81 кв. 43, 40, 41, 1; 81в.

ул. Академика Уильямса, 15а; 11; 2;

пер. Маячный, 1б; 1; 3/3; 3а; 3; 4а; 4д;

пер. Маячный, 7;

ул. Дача Ковалевского, 85 - школа-интернат №5;

пер. Маячный, 3 — детский дом №1;

ул. Дача Ковалевского, 81 — ДГКБ №1;

пер. Маячный, 3;

пер. Маячный, 15;

пер. Маячный, 8;

пер. Маячный, 4;

пер. Маячный, 6.

Что еще стоит знать

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не поступать потребителям природного газа. Такое может произойти в трех условиях.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы, и власти уже готовят потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.