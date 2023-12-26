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Отключение до вечера — в Одессе продолжается ремонт газопровода

26 декабря 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Отключение до вечера — в Одессе продолжается ремонт газопровода
Человек зажигает конфорку. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 26 декабря, в Одессе в течение дня продолжаются ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива в течение рабочего дня.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

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"В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по адресу: пер. Маячный, 7 на срок выполнения работ с 09:00 до 18:00 26.12.2023 г. некоторые потребители будут отключены от газоснабжения", — говорится в сообщении.

Где нет газа

  • ул. Дача Ковалевского, 83; 85; 83/2; 83/3; 83/5; 81н; 81 кв. 43, 40, 41, 1; 81в.
  • ул. Академика Уильямса, 15а; 11; 2;
  • пер. Маячный, 1б; 1; 3/3; 3а; 3; 4а; 4д;
  • пер. Маячный, 7;
  • ул. Дача Ковалевского, 85 - школа-интернат №5;
  • пер. Маячный, 3 детский дом №1;
  • ул. Дача Ковалевского, 81 ДГКБ №1;
  • пер. Маячный, 3;
  • пер. Маячный, 15;
  • пер. Маячный, 8;
  • пер. Маячный, 4;
  • пер. Маячный, 6.

Что еще стоит знать

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не поступать потребителям природного газа. Такое может произойти в трех условиях.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы, и власти уже готовят потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.

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