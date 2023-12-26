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Відключення до вечора — в Одесі триває ремонт газопроводу

26 грудня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Відключення до вечора — в Одесі триває ремонт газопроводу
Людина запалює конфорку. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 26 грудня, в Одесі протягом дня тривають ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива протягом робочого дня.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".

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"У зв'язку з виконанням робіт на газопроводі середнього тиску за адресою:  пров. Маячний, 7 на термін виконання робіт з 09:00 до 18:00 26.12.2023 р. деякі споживачі будуть відключені від газопостачання", — йдеться у повідомленні. 

Де немає газу 

  • вул. Дача Ковалевського, 83; 85; 83/2; 83/3; 83/5; 81н; 81 кв 43, 40, 41, 1; 81в.
  • вул. Академіка Вільямса, 15а; 11; 2;
  • пров. Маячний, 1б; 1; 3/3; 3а; 3; 4а; 4д;
  • пров. Маячний, 7;
  • вул. Дача Ковалевського, 85 — школа-інтернат №5;
  • пров. Маячний, 3 — дитячий будинок №1;
  • вул. Дача Ковалевського, 81 — ДГКБ №1;
  • пров. Маячний, 3;
  • пров. Маячний, 15;
  • пров. Маячний, 8;
  • пров. Маячний, 4;
  • пров. Маячний, 6.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали випадки, коли паперові рахунки можуть зовсім не надходити споживачам природного газу. Таке може статися за трьох умов.

Також ми писали, що в Україні на тлі війни та пошкоджень інфраструктури собівартість житлово-комунальних послуг значно перевищує чинні тарифи й влада вже готує споживачів до можливих підвищень. Відомо, скільки платитимуть українці за ЖКП з 1 січня 2024 року.

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