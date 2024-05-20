Отключение дважды в день — кто из одесситов останется без света

Многим одесситам отключили электроснабжение сегодня. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 20 мая, в Одесской области со вторых половины суток введены стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме этого, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не было до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские электросети.

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График стабилизационных отключений в Одесской области будет действовать с 18.00 до 00.00 20 мая. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Где не будет света из-за плановых работ

Южный РЭС:

Абрикосова, 4 — 105;

Дубовая Роща, 2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40;

Равенства, 88 — 195;

пер. 1-й Равенства, 90;

пер. Равенства, 92;

пер. Абрикосовый, 1 — 29;

Фонтанская дор., 106/к.37, 40;

пер. Янтарный, 6 — 8;

Айвазовского (Тимирезева), 34.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

пр. Шевченко, 8/13, 12 — 73;

Цветочная, 1 — 21;

Граничная, 25 — 74;

О. Косяченко, 9 — 54;

Св. Рихтера, 33 — 109;

Т. Тесс, 3 — 43;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7 — 37;

Богун, 6 — 21;

Платанова, 1 - 126;

пер. 1-й, 2-й Сиреневый, 1—19;

пер. Бужковый, 2/2;

пер. Ковровый, 5 — 9;

проезд Бужковый, 1 — 6;

Апрельская, 20 - 33;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1 — 27;

Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;

Сельская, 29 — 44;

Туристская, 7 — 15;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97 — 99;

Малишевского (Гастелло), 9 — 55;

Клименко, 25, 33в.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

Агрономическая, 1 — 189;

Петра Болбочана (Мичурина), 1 — 43;

Молодежная, 1 — 21;

Заболотного, 56, 56а.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше об отключении света в Одессе

Напомним, Новини.LIVE провели опрос среди одесситов по поводу их привычек в использовании электроэнергии. Большинство жителей Одессы отметили, что они пытаются экономить электроэнергию. Тем не менее, некоторые респонденты признались, что они не ограничивают себя в использовании электроприборов, ведь привыкли к определенному уровню комфорта.

Добавим, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.