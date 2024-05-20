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Відключення двічі на день — хто з одеситів залишиться без світла

20 травня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення двічі на день — хто з одеситів залишиться без світла
Багатьом одеситам відключили електропостачання сьогодні. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 20 травня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме з 18:00 до 00:00 20 травня. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.    

Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4 — 105;  
  • Дубовий Гай, 2 — 57;  
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;  
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;  
  • Рівності, 88 — 195;  
  • пров. 1-й Рівності, 90;  
  • пров. Рівності, 92;  
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29;  
  • Фонтанська дор., 106/к.37, 40;  
  • пров. Янтарний, 6 — 8;  
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34. 
    Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • пр. Шевченко, 8/13, 12 — 73;  
  • Квіткова, 1 — 21;  
  • Кордонна, 25 — 74;  
  • О. Косяченка, 9 — 54;  
  • Св. Ріхтера, 33 — 109;  
  • Т. Тесс, 3 — 43;  
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7 — 37;  
  • Богуна, 6 — 21;  
  • Платанова, 1 — 126;  
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий, 1-19;  
  • пров. Бузьковий, 2/2;  
  • пров. Килимовий, 5 — 9;  
  • проїзд Бузьковий, 1 — 6;  
  • Квітнева, 20 — 33;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 —49;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Туристська, 7 — 15;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;  
  • Малішевського (Гастелло), 9 — 55;  
  • Клименко, 25, 33в.
    Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • Агрономічна, 1 — 189;  
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 1 — 43;  
  • Молодіжна, 1 — 21;  
  • Заболотного, 56, 56а.
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про відключення світла в Одесі

Нагадаємо, Новини.LIVE провели опитування серед одеситів щодо їхніх звичок у використанні електроенергії. Більшість мешканців Одеси зазначили, що вони намагаються економити електроенергію. Проте деякі респонденти зізналися, що вони не обмежують себе у використанні електроприладів, адже звикли до певного рівня комфорту. 
 

Додамо, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

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