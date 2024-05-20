Відключення двічі на день — хто з одеситів залишиться без світла

Багатьом одеситам відключили електропостачання сьогодні. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 20 травня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме з 18:00 до 00:00 20 травня. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 — 105;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;

Рівності, 88 — 195;

пров. 1-й Рівності, 90;

пров. Рівності, 92;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

Фонтанська дор., 106/к.37, 40;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Айвазовського (Тимірязєва), 34.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

пр. Шевченко, 8/13, 12 — 73;

Квіткова, 1 — 21;

Кордонна, 25 — 74;

О. Косяченка, 9 — 54;

Св. Ріхтера, 33 — 109;

Т. Тесс, 3 — 43;

Ольги Благовидової (Кострова), 7 — 37;

Богуна, 6 — 21;

Платанова, 1 — 126;

пров. 1-й, 2-й Бузковий, 1-19;

пров. Бузьковий, 2/2;

пров. Килимовий, 5 — 9;

проїзд Бузьковий, 1 — 6;

Квітнева, 20 — 33;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 —49;

Сільська, 29 — 44;

Туристська, 7 — 15;

Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;

Малішевського (Гастелло), 9 — 55;

Клименко, 25, 33в.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

Агрономічна, 1 — 189;

Петра Болбочана (Мічуріна), 1 — 43;

Молодіжна, 1 — 21;

Заболотного, 56, 56а.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про відключення світла в Одесі

Нагадаємо, Новини.LIVE провели опитування серед одеситів щодо їхніх звичок у використанні електроенергії. Більшість мешканців Одеси зазначили, що вони намагаються економити електроенергію. Проте деякі респонденти зізналися, що вони не обмежують себе у використанні електроприладів, адже звикли до певного рівня комфорту.



Додамо, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.