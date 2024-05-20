Відключення двічі на день — хто з одеситів залишиться без світла
Сьогодні, 20 травня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме з 18:00 до 00:00 20 травня. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Де не буде світла через планові роботи
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4 — 105;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;
- Рівності, 88 — 195;
- пров. 1-й Рівності, 90;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Абрикосовий, 1 — 29;
- Фонтанська дор., 106/к.37, 40;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
- Айвазовського (Тимірязєва), 34.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- пр. Шевченко, 8/13, 12 — 73;
- Квіткова, 1 — 21;
- Кордонна, 25 — 74;
- О. Косяченка, 9 — 54;
- Св. Ріхтера, 33 — 109;
- Т. Тесс, 3 — 43;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7 — 37;
- Богуна, 6 — 21;
- Платанова, 1 — 126;
- пров. 1-й, 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузьковий, 2/2;
- пров. Килимовий, 5 — 9;
- проїзд Бузьковий, 1 — 6;
- Квітнева, 20 — 33;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 —49;
- Сільська, 29 — 44;
- Туристська, 7 — 15;
- Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;
- Малішевського (Гастелло), 9 — 55;
- Клименко, 25, 33в.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- Агрономічна, 1 — 189;
- Петра Болбочана (Мічуріна), 1 — 43;
- Молодіжна, 1 — 21;
- Заболотного, 56, 56а.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про відключення світла в Одесі
Нагадаємо, Новини.LIVE провели опитування серед одеситів щодо їхніх звичок у використанні електроенергії. Більшість мешканців Одеси зазначили, що вони намагаються економити електроенергію. Проте деякі респонденти зізналися, що вони не обмежують себе у використанні електроприладів, адже звикли до певного рівня комфорту.
Додамо, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
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