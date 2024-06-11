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Отключение дважды в сутки — сотни одесситов остались без света до вечера

11 июня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Список адресов отключений света в Одессе на 11 июня: детали
Отключение в Одессе 11 июня будут плановые и стабилизационные. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 11 июня, в Одесской области введены стабилизационные отключения света в часы наибольшей нагрузки. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у одесситов, подключенных к центральной энергораспределительной сети, света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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График стабилизационных отключений в Одесской области будет действовать 11 июня для промышленных и бытовых потребителей с 14:00 до 19:00. Однако время может измениться в зависимости от ситуации с потреблением электроэнергии.

Где не будет света из-за плановых работ

Центральный РЭС:

  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;
  • Малишевского (Гастелло) — все дома;
  • Цветочная — все дома;
  • Апрельская — все дома;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Граница — все дома;
  • Николая Лысенко (Корнюшина) — все дома;
  • Косяченко Алексея — все дома;
  • Йозеф Прибика (Минская) — все дома;
  • Платанова — все дома;
  • Радостная, 114, 116;
  • Святослава Рихтера — все дома;
  • Сельская, 29 — 39 (нечетные), 36 — 44 (четные);
  • Татьяны Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
  • Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
  • Фонтанская дорога, 43, 45, 47;
  • пер. Экономический, 1, 3, 5;
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • проезд Сиреневый, 1 — 6;
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый — все дома.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Мы писали, что из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.

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