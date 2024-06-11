Список адрес відключень світла в Одесі на 11 червня: деталі

Відключення двічі на добу — сотні одеситів залишились без світла до вечора
Сьогодні, 11 червня, в Одеській області запроваджено стабілізаційні відключення світла у години найбільшого навантаження. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у одеситів, що підключені до центральної енергорозподільчої мережі, світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 11 червня для промислових та побутових споживачів з 14:00 до 19:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії.
Де не буде світла через планові роботи
Центральний РЕМ:
- Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;
- Малішевського (Гастелло) — усі будинки;
- Квіткова — усі будинки;
- Квітнева — усі будинки;
- Клименко, 25, 33в;
- Кордонна — усі будинки;
- Миколи Лисенка (Корнюшина) — усі будинки;
- Косяченко Олексія — усі будинки;
- Йозеф Прибіка (Мінська) — усі будинки;
- Платанова — усі будинки;
- Радісна, 114, 116;
- Святослава Ріхтера — усі будинки;
- Сільська, 29 — 39 (непарні), 36 — 44 (парні);
- Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
- Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
- Фонтанська дорога, 43, 45, 47;
- пров. Економічний, 1, 3, 5;
- пров. Килимовий, 5, 7, 9;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- проїзд Бузковий, 1 — 6;
- пров. 1-й, 2-й Бузковий — усі будинки.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.
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