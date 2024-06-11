Список адрес відключень світла в Одесі на 11 червня: деталі

Відкючення в Одесі 11 червня будуть планові та стабілізаційні. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 11 червня, в Одеській області запроваджено стабілізаційні відключення світла у години найбільшого навантаження. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у одеситів, що підключені до центральної енергорозподільчої мережі, світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 11 червня для промислових та побутових споживачів з 14:00 до 19:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії.

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ:

Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;

Малішевського (Гастелло) — усі будинки;

Квіткова — усі будинки;

Квітнева — усі будинки;

Клименко, 25, 33в;

Кордонна — усі будинки;

Миколи Лисенка (Корнюшина) — усі будинки;

Косяченко Олексія — усі будинки;

Йозеф Прибіка (Мінська) — усі будинки;

Платанова — усі будинки;

Радісна, 114, 116;

Святослава Ріхтера — усі будинки;

Сільська, 29 — 39 (непарні), 36 — 44 (парні);

Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;

Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;

Фонтанська дорога, 43, 45, 47;

пров. Економічний, 1, 3, 5;

пров. Килимовий, 5, 7, 9;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

проїзд Бузковий, 1 — 6;

пров. 1-й, 2-й Бузковий — усі будинки.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.