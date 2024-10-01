Тысячи одесситов остались без света – когда включат

Отключение электроэнергии — кто из одесситов будет без света до вечера
1 октября 2024 09:52
Электрики осматривают объем работ. Фото: ДТЭК
Сегодня, 1 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
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Адреса отключений света
Северный РЭС:
- Метизная (1-я линия 8 марта);
- Ковровая (2-я линия 8 марта);
- Гобеленовая (3-я линия 8 марта);
- Профессиональная (4-я линия 8 марта);
- Бондарная (5-я линия 8 марта);
- 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская;
- Аграрная;
- Вячеслава Кириллова;
- Викандера и Ларсена (8 марта);
- Главная;
- Холмистая;
- Долинская;
- Жевахова;
- Жевахова гора;
- Звонкая;
- Закарпатская;
- Кавказская;
- Карьерная;
- Карышковского;
- Локомотивная;
- Посевная;
- Прокатная;
- Рыночная, 7;
- Петра Болбочана (Мичурина), 4а;
- Воловая площадь (пл. Мичурина);
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13- и пер. Черноморский;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
- Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта);
- Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта);
- Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта);
- Пробковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта);
- Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта);
- Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта);
- Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта);
- Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта);
- Уолтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта);
- ул. Февральская;
- пер. 1-й, 2-й Февральский;
- ул. Флотская;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотский;
- Балтская дорога;
- пер. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтский;
- пер. Асеева;
- пер. Баркасный;
- пер. Савранский (Большевицкий);
- Бориса Кифоренко;
- пер. Игоря Киселева;
- пер. Кавказский;
- пер. Навигационный;
- пер. Неплия;
- пер. Олега Андрейца;
- пер. Олега Стороженко;
- пер. Александра Пресича;
- Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).
Работы до 18:00.
Южный РЭС:
- Ак. Королева, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1;
- Чикаленко(Ак. Уильямса), 58/корп.1, 60/корп.1, 2.
Работы до 17:00.
Куда обращаться при отключении света
Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, с 1 ноября ожидается повышение максимальных цен на свет.
Также эксперт рассказал, когда в Украине может появиться дефицит электроэнергии.
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