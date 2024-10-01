Тысячи одесситов остались без света – когда включат

Электрики осматривают объем работ. Фото: ДТЭК

Сегодня, 1 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Адреса отключения света. Фото: скриншот

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Метизная (1-я линия 8 марта);

Ковровая (2-я линия 8 марта);

Гобеленовая (3-я линия 8 марта);

Профессиональная (4-я линия 8 марта);

Бондарная (5-я линия 8 марта);

2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская;

Аграрная;

Вячеслава Кириллова;

Викандера и Ларсена (8 марта);

Главная;

Холмистая;

Долинская;

Жевахова;

Жевахова гора;

Звонкая;

Закарпатская;

Кавказская;

Карьерная;

Карышковского;

Локомотивная;

Посевная;

Прокатная;

Рыночная, 7;

Петра Болбочана (Мичурина), 4а;

Воловая площадь (пл. Мичурина);

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13- и пер. Черноморский;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;

Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта);

Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта);

Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта);

Пробковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта);

Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта);

Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта);

Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта);

Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта);

Уолтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта);

ул. Февральская;

пер. 1-й, 2-й Февральский;

ул. Флотская;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотский;

Балтская дорога;

пер. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтский;

пер. Асеева;

пер. Баркасный;

пер. Савранский (Большевицкий);

Бориса Кифоренко;

пер. Игоря Киселева;

пер. Кавказский;

пер. Навигационный;

пер. Неплия;

пер. Олега Андрейца;

пер. Олега Стороженко;

пер. Александра Пресича;

Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).

Работы до 18:00.

Южный РЭС:

Ак. Королева, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1;

Чикаленко(Ак. Уильямса), 58/корп.1, 60/корп.1, 2.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, с 1 ноября ожидается повышение максимальных цен на свет.

Также эксперт рассказал, когда в Украине может появиться дефицит электроэнергии.