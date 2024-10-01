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Отключение электроэнергии — кто из одесситов будет без света до вечера

1 октября 2024 09:52
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Тысячи одесситов остались без света – когда включат
Электрики осматривают объем работ. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 1 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Адреса отключений света

Северный РЭС:

  • Метизная (1-я линия 8 марта);
  • Ковровая (2-я линия 8 марта);
  • Гобеленовая (3-я линия 8 марта);
  • Профессиональная (4-я линия 8 марта);
  • Бондарная (5-я линия 8 марта);
  • 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская;
  • Аграрная;
  • Вячеслава Кириллова;
  • Викандера и Ларсена (8 марта);
  • Главная;
  • Холмистая;
  • Долинская;
  • Жевахова;
  • Жевахова гора;
  • Звонкая;
  • Закарпатская;
  • Кавказская;
  • Карьерная;
  • Карышковского;
  • Локомотивная;
  • Посевная;
  • Прокатная;
  • Рыночная, 7;
  • Петра Болбочана (Мичурина), 4а;
  • Воловая площадь (пл. Мичурина);
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13- и пер. Черноморский;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
  • Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта);
  • Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта);
  • Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта);
  • Пробковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта);
  • Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта);
  • Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта);
  • Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта);
  • Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта);
  • Уолтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта);
  • ул. Февральская;
  • пер. 1-й, 2-й Февральский;
  • ул. Флотская;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотский;
  • Балтская дорога;
  • пер. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтский;
  • пер. Асеева;
  • пер. Баркасный;
  • пер. Савранский (Большевицкий);
  • Бориса Кифоренко;
  • пер. Игоря Киселева;
  • пер. Кавказский;
  • пер. Навигационный;
  • пер. Неплия;
  • пер. Олега Андрейца;
  • пер. Олега Стороженко;
  • пер. Александра Пресича;
  • Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).

Работы до 18:00.

Южный РЭС:

  • Ак. Королева, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1;
  • Чикаленко(Ак. Уильямса), 58/корп.1, 60/корп.1, 2.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, с 1 ноября ожидается повышение максимальных цен на свет.

Также эксперт рассказал, когда в Украине может появиться дефицит электроэнергии.

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

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