Тисячі одеситів залишилися без світла — коли включать

Електрики оглядають обсяг робіт. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 1 жовтня, мешканці деяких районів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Адреси відключень світла

Північний РЕМ:

Метизна (1-а лінія 8 березня);

Килимова (2-а лінія 8 березня);

Гобеленова (3-я лінія 8 березня);

Фахова (4-а лінія 8 березня);

Бондарна (5-а лінія 8 березня);

2-а, 3-я, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська;

Аграрна;

В’ячеслава Кирилова;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);

Головна;

Горбиста;

Долинська;

Жевахова;

Жевахова гора;

Дзвінка;

Закарпатська;

Кавказька;

Кар’єрна;

Каришковського;

Локомотивна;

Посівна;

Прокатна;

Ринкова, 7;

Петра Болбочана (Мічуріна), 4а;

Волова площа (пл. Мічурина);

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пров. Чорноморський;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;

Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня);

Арковий провулок (пров. 2-й Восьмого березня);

Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня);

Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня);

Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня);

Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня);

Бейтельсбахера провулок (пров. 7-й Восьмого березня);

Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня);

Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня);

вул. Лютнева;

пров. 1-й, 2-й Лютневий;

вул. Флотська;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотський;

Балтська дорога;

пров.2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтський;

пров. Асєєва;

пров. Баркасний;

пров. Савранський (Більшовицький);

Бориса Кифоренка;

пров. Ігоря Кисельова;

пров. Кавказький;

пров. Навігаційний;

пров. Неплія;

пров. Олега Андрійця;

пров. Олега Стороженка;

пров. Олександра Пресича;

Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня).

Роботи до 18.00.

Південний РЕМ:

Ак.Корольова, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1;

Чикаленко(Ак. Вільямса), 58/корп.1, 60/корп.1, 2.

Роботи до 17.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.

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