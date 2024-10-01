Тисячі одеситів залишилися без світла — коли включать

Відключення електроенергії — хто з одеситів буде без світла до вечора
1 жовтня 2024 09:52
Електрики оглядають обсяг робіт. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 1 жовтня, мешканці деяких районів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
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Адреси відключень світла
Північний РЕМ:
- Метизна (1-а лінія 8 березня);
- Килимова (2-а лінія 8 березня);
- Гобеленова (3-я лінія 8 березня);
- Фахова (4-а лінія 8 березня);
- Бондарна (5-а лінія 8 березня);
- 2-а, 3-я, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська;
- Аграрна;
- В’ячеслава Кирилова;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);
- Головна;
- Горбиста;
- Долинська;
- Жевахова;
- Жевахова гора;
- Дзвінка;
- Закарпатська;
- Кавказька;
- Кар’єрна;
- Каришковського;
- Локомотивна;
- Посівна;
- Прокатна;
- Ринкова, 7;
- Петра Болбочана (Мічуріна), 4а;
- Волова площа (пл. Мічурина);
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пров. Чорноморський;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;
- Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня);
- Арковий провулок (пров. 2-й Восьмого березня);
- Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня);
- Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня);
- Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня);
- Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня);
- Бейтельсбахера провулок (пров. 7-й Восьмого березня);
- Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня);
- Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня);
- вул. Лютнева;
- пров. 1-й, 2-й Лютневий;
- вул. Флотська;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотський;
- Балтська дорога;
- пров.2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтський;
- пров. Асєєва;
- пров. Баркасний;
- пров. Савранський (Більшовицький);
- Бориса Кифоренка;
- пров. Ігоря Кисельова;
- пров. Кавказький;
- пров. Навігаційний;
- пров. Неплія;
- пров. Олега Андрійця;
- пров. Олега Стороженка;
- пров. Олександра Пресича;
- Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня).
Роботи до 18.00.
Південний РЕМ:
- Ак.Корольова, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1;
- Чикаленко(Ак. Вільямса), 58/корп.1, 60/корп.1, 2.
Роботи до 17.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.
Також експерт розповів, коли в Україні може з'явитися дефіцит електроенергії.
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