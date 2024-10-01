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Відключення електроенергії — хто з одеситів буде без світла до вечора

1 жовтня 2024 09:52
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Тисячі одеситів залишилися без світла — коли включать
Електрики оглядають обсяг робіт. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 1 жовтня, мешканці деяких районів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Адреси відключень світла

Північний РЕМ:  

  • Метизна (1-а лінія 8 березня); 
  • Килимова (2-а лінія 8 березня); 
  • Гобеленова (3-я лінія 8 березня); 
  • Фахова (4-а лінія 8 березня); 
  • Бондарна (5-а лінія 8 березня); 
  • 2-а, 3-я, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська; 
  • Аграрна; 
  • В’ячеслава Кирилова;
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня); 
  • Головна;
  • Горбиста;
  • Долинська;
  • Жевахова;
  • Жевахова гора;
  • Дзвінка; 
  • Закарпатська; 
  • Кавказька;
  • Кар’єрна; 
  • Каришковського;
  • Локомотивна;
  • Посівна; 
  • Прокатна; 
  • Ринкова, 7; 
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 4а;
  • Волова площа (пл. Мічурина); 
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пров. Чорноморський; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський; 
  • Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня); 
  • Арковий  провулок (пров. 2-й Восьмого березня); 
  • Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня); 
  • Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня); 
  • Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня); 
  • Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня); 
  • Бейтельсбахера  провулок  (пров. 7-й Восьмого березня); 
  • Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня); 
  • Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня); 
  • вул. Лютнева; 
  • пров. 1-й, 2-й  Лютневий; 
  • вул. Флотська; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотський; 
  • Балтська дорога; 
  • пров.2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтський; 
  • пров. Асєєва; 
  • пров. Баркасний; 
  • пров. Савранський (Більшовицький); 
  • Бориса Кифоренка; 
  • пров. Ігоря Кисельова; 
  • пров. Кавказький; 
  • пров. Навігаційний; 
  • пров. Неплія; 
  • пров. Олега Андрійця; 
  • пров. Олега Стороженка; 
  • пров. Олександра Пресича; 
  • Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня).

Роботи до 18.00.

Південний РЕМ:

  • Ак.Корольова, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1; 
  • Чикаленко(Ак. Вільямса), 58/корп.1, 60/корп.1, 2. 

Роботи до 17.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.

Також експерт розповів, коли в Україні може з'явитися дефіцит електроенергії.

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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