Одесситы останутся без света - адреса

Электрик ремонтирует сеть. Фото: ДТЭК

В среду, 23 октября, многие квартиры во всех районах Одессы остались без света. Электричество выключили из-за ремонтных работ. Вернуть свет одесситам обещают вечером. Впрочем, время включения может измениться – это зависит от сложности ремонтов.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

Архитектурная, 10–14;

Бахчевая, 2;

Котлеевская (Достоевского), 1-25;

Арбузная, 1-18;

Китобойная, 2-19;

Крымская, 1-3;

Ледовая, 10-15;

Обильная, 1-2;

Окружная, 17–42;

Планетно, 1-38;

Академика Вернадского (Тульская), 1-7;

Флотская, 6-21;

пер. 1й, 2й Китобойный, 4-50;

пер. Достоевского, (пер. Исторический), 1-14;

пер. Крымский, 1-22;

пер. Славы, 1-6;

пер. Флотская, 6-23;

Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 32.

Работы до 17:00.

Абрикосовая, 4-105;

Дубовая Роща, 2-57$

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Писарева, 28-40;

Равенства, 84-195;

пер. 1й Равенства, 86-92,197;

пер. Абрикосовая, 1-43;

Фонтанская дор., 106/к37,40;

пер. Янтарный, 6-8;

Дачная, 3-30;

Елочная, 2-38;

Рыболовная, 20;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

пер. 1й, 2й Дачный, 1-9;

Львовская, 7-48;

Сумская, 3;

пер. Львовский, 2,2/1;

Ахматовой, 1-20;

Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;

Хрустальная, 1;

пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22;

пер. Летний, 5;

пер. Ровный, 1-11.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садовая, 1-67;

Чайковая (Молодогвардейская), 1-71;

М. Садовая, 2-22;

В. Садовая, 5-52;

Южная, 4-62;

Николаевская дор., 65;

Глаубермана (Государство), 2.

Работы до 18:00.

2а, 3я, 4а, 5а, 7а, 9а Пересыпская, 3-50;

Балтская дор., 28;

Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;

пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;

Карышковского, 2-60;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47;

Жевахова гора, 3-81;

Рыночная, 7;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54;

Локомотивная, 1-27;

пер. 2й Керченский, 1-15;

Ж. Кюри, 15-64;

Марсельская, 1-20;

Кап.Кузнецова, 69-108;

Героев Обороны Одессы, 14-60;

9-я, 10а, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-24, 32-я, 39-я, 40-я линии на ж/м ;

Рельефная, 1-27;

Князя Владимира Великого (Добровольского), 61-98;

Л. Украинки, 45-122;

Керченская, 101-131;

Мицкевича, 9;

Центральная, 2-36;

Степная, 1-14;

Бахмутская (Курская), 82-165;

Орловская, 1-13;

Победы, 47-87;

Соляная, 4-8

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

10 Апреля, 3;

Тараса Кузьмина (Градоначальническая), 1;

Кленовая, 2а;

Партизанская, 3-30;

Старопортофранковская, 28,30;

Столбовая, 2-18;

Осташкина, 3;

Раскидайловская, 1;

Выездная, 1-44;

Станок, 1-19;

Мечникова, 56–74.

Работы до 17:00.

Преображенская, 27-66;

Троицкая, 45–60;

пер. Нечипоренко, 4-14;

Дерибасовская, 18;

Еврейская, 50–58;

Европейская, 14–57;

Новикова, 2-12;

Новосельского, 84-110;

Кузнечная, 19-59;

Тираспольская, 1-12;

пер. Ониловой, 3-14;

сквер Старобазарный, 3-7;

Успенская, 60-105;

Соборная пл., 1;

Киры Муратовой (Л. Толстого), 17-19;

пр. Украинских Героев (пр. Александровский), 27;

Спиридоновская, 12-21;

Нежинская, 64-72;

пл. В.Холодной, 1,3;

Жуковского (Караванского), 39.

Работы до 18:00.

Цветочная, 1-21;

Граничная, 3-74;

Косеченко, 1-54;

С.Рихтера, 8-109;

Т.Тесс, 1-60;

Овидиопольская взр., 3/1;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;

Богун, 6-21;

Платанова, 1-126;

Радостная, 114, 116;

пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19;

пер. Сиреневый, 2/2;

проезд Сиреневый, 1-6;

пров. Ковровый, 5-9;

Гранатная, 1–25;

Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

Вадатурского (Малиновского), 79-152;

пер. Мостовой, 1-4;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;

пер. Гранатный, 2-8;

пер. Граничный, 1-35;

пер. Малиновский, 7;

Ланжероновская, 19;

Бажана, 1-20;

Й. Прибика (Минская), 7-49;

Апрельская, 1-33;

Сельская, 7-44;

пер. Парашютный, 1,1б;

Туристская, 1-19;

Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;

пер. Короткое, 2-4;

пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

Текстильщиков 1-14;

Малишевского (Гастелло), 9-55;

Клименко, 25, 33в;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;

Л. Ференца (Елина);

Тенистая, 9/12;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;

пер. Туристский, 2-12;

пер. Цветочный, 10.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если в квартире нет света, поищите ваш адрес в списке зарегистрированных аварий на официальном сайте ДТЭК. Если его там нет — сообщите об отсутствии электричества одним из следующих способов:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, оплатить коммуналку можно за счет выплат Национального кэшбека.

Также в Минфине сделали заявление по тарифам на электричество и газ.