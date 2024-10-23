Одесситы останутся без света - адреса

Отключение электричества – кто из одесситов останется без света до вечера
В среду, 23 октября, многие квартиры во всех районах Одессы остались без света. Электричество выключили из-за ремонтных работ. Вернуть свет одесситам обещают вечером. Впрочем, время включения может измениться – это зависит от сложности ремонтов.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Южный РЭС:
- Архитектурная, 10–14;
- Бахчевая, 2;
- Котлеевская (Достоевского), 1-25;
- Арбузная, 1-18;
- Китобойная, 2-19;
- Крымская, 1-3;
- Ледовая, 10-15;
- Обильная, 1-2;
- Окружная, 17–42;
- Планетно, 1-38;
- Академика Вернадского (Тульская), 1-7;
- Флотская, 6-21;
- пер. 1й, 2й Китобойный, 4-50;
- пер. Достоевского, (пер. Исторический), 1-14;
- пер. Крымский, 1-22;
- пер. Славы, 1-6;
- пер. Флотская, 6-23;
- Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 32.
Работы до 17:00.
- Абрикосовая, 4-105;
- Дубовая Роща, 2-57$
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Писарева, 28-40;
- Равенства, 84-195;
- пер. 1й Равенства, 86-92,197;
- пер. Абрикосовая, 1-43;
- Фонтанская дор., 106/к37,40;
- пер. Янтарный, 6-8;
- Дачная, 3-30;
- Елочная, 2-38;
- Рыболовная, 20;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- пер. 1й, 2й Дачный, 1-9;
- Львовская, 7-48;
- Сумская, 3;
- пер. Львовский, 2,2/1;
- Ахматовой, 1-20;
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;
- Хрустальная, 1;
- пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22;
- пер. Летний, 5;
- пер. Ровный, 1-11.
Работы до 18:00.
Северный РЭС:
- 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садовая, 1-67;
- Чайковая (Молодогвардейская), 1-71;
- М. Садовая, 2-22;
- В. Садовая, 5-52;
- Южная, 4-62;
- Николаевская дор., 65;
- Глаубермана (Государство), 2.
Работы до 18:00.
- 2а, 3я, 4а, 5а, 7а, 9а Пересыпская, 3-50;
- Балтская дор., 28;
- Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
- Карышковского, 2-60;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47;
- Жевахова гора, 3-81;
- Рыночная, 7;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54;
- Локомотивная, 1-27;
- пер. 2й Керченский, 1-15;
- Ж. Кюри, 15-64;
- Марсельская, 1-20;
- Кап.Кузнецова, 69-108;
- Героев Обороны Одессы, 14-60;
- 9-я, 10а, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-24, 32-я, 39-я, 40-я линии на ж/м ;
- Рельефная, 1-27;
- Князя Владимира Великого (Добровольского), 61-98;
- Л. Украинки, 45-122;
- Керченская, 101-131;
- Мицкевича, 9;
- Центральная, 2-36;
- Степная, 1-14;
- Бахмутская (Курская), 82-165;
- Орловская, 1-13;
- Победы, 47-87;
- Соляная, 4-8
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- 10 Апреля, 3;
- Тараса Кузьмина (Градоначальническая), 1;
- Кленовая, 2а;
- Партизанская, 3-30;
- Старопортофранковская, 28,30;
- Столбовая, 2-18;
- Осташкина, 3;
- Раскидайловская, 1;
- Выездная, 1-44;
- Станок, 1-19;
- Мечникова, 56–74.
Работы до 17:00.
- Преображенская, 27-66;
- Троицкая, 45–60;
- пер. Нечипоренко, 4-14;
- Дерибасовская, 18;
- Еврейская, 50–58;
- Европейская, 14–57;
- Новикова, 2-12;
- Новосельского, 84-110;
- Кузнечная, 19-59;
- Тираспольская, 1-12;
- пер. Ониловой, 3-14;
- сквер Старобазарный, 3-7;
- Успенская, 60-105;
- Соборная пл., 1;
- Киры Муратовой (Л. Толстого), 17-19;
- пр. Украинских Героев (пр. Александровский), 27;
- Спиридоновская, 12-21;
- Нежинская, 64-72;
- пл. В.Холодной, 1,3;
- Жуковского (Караванского), 39.
Работы до 18:00.
- Цветочная, 1-21;
- Граничная, 3-74;
- Косеченко, 1-54;
- С.Рихтера, 8-109;
- Т.Тесс, 1-60;
- Овидиопольская взр., 3/1;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
- Богун, 6-21;
- Платанова, 1-126;
- Радостная, 114, 116;
- пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19;
- пер. Сиреневый, 2/2;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- пров. Ковровый, 5-9;
- Гранатная, 1–25;
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- Вадатурского (Малиновского), 79-152;
- пер. Мостовой, 1-4;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- пер. Гранатный, 2-8;
- пер. Граничный, 1-35;
- пер. Малиновский, 7;
- Ланжероновская, 19;
- Бажана, 1-20;
- Й. Прибика (Минская), 7-49;
- Апрельская, 1-33;
- Сельская, 7-44;
- пер. Парашютный, 1,1б;
- Туристская, 1-19;
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;
- пер. Короткое, 2-4;
- пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- Текстильщиков 1-14;
- Малишевского (Гастелло), 9-55;
- Клименко, 25, 33в;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;
- Л. Ференца (Елина);
- Тенистая, 9/12;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;
- пер. Туристский, 2-12;
- пер. Цветочный, 10.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если в квартире нет света, поищите ваш адрес в списке зарегистрированных аварий на официальном сайте ДТЭК. Если его там нет — сообщите об отсутствии электричества одним из следующих способов:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, оплатить коммуналку можно за счет выплат Национального кэшбека.
Также в Минфине сделали заявление по тарифам на электричество и газ.
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