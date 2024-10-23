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Отключение электричества – кто из одесситов останется без света до вечера

23 октября 2024 09:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесситы останутся без света - адреса
Электрик ремонтирует сеть. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В среду, 23 октября, многие квартиры во всех районах Одессы остались без света. Электричество выключили из-за ремонтных работ. Вернуть свет одесситам обещают вечером. Впрочем, время включения может измениться – это зависит от сложности ремонтов.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • Архитектурная, 10–14;
  • Бахчевая, 2;
  • Котлеевская (Достоевского), 1-25;
  • Арбузная, 1-18;
  • Китобойная, 2-19;
  • Крымская, 1-3;
  • Ледовая, 10-15;
  • Обильная, 1-2;
  • Окружная, 17–42;
  • Планетно, 1-38;
  • Академика Вернадского (Тульская), 1-7;
  • Флотская, 6-21;
  • пер. 1й, 2й Китобойный, 4-50;
  • пер. Достоевского, (пер. Исторический), 1-14;
  • пер. Крымский, 1-22;
  • пер. Славы, 1-6;
  • пер. Флотская, 6-23;
  • Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 32.

Работы до 17:00.

  • Абрикосовая, 4-105;
  • Дубовая Роща, 2-57$
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Писарева, 28-40;
  • Равенства, 84-195;
  • пер. 1й Равенства, 86-92,197;
  • пер. Абрикосовая, 1-43;
  • Фонтанская дор., 106/к37,40;
  • пер. Янтарный, 6-8;
  • Дачная, 3-30;
  • Елочная, 2-38;
  • Рыболовная, 20;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • пер. 1й, 2й Дачный, 1-9;
  • Львовская, 7-48;
  • Сумская, 3;
  • пер. Львовский, 2,2/1;
  • Ахматовой, 1-20;
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;
  • Хрустальная, 1;
  • пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22;
  • пер. Летний, 5;
  • пер. Ровный, 1-11.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

  • 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садовая, 1-67;
  • Чайковая (Молодогвардейская), 1-71;
  • М. Садовая, 2-22;
  • В. Садовая, 5-52;
  • Южная, 4-62;
  • Николаевская дор., 65;
  • Глаубермана (Государство), 2.

Работы до 18:00.

  • 2а, 3я, 4а, 5а, 7а, 9а Пересыпская, 3-50;
  • Балтская дор., 28;
  • Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
  • Карышковского, 2-60;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47;
  • Жевахова гора, 3-81;
  • Рыночная, 7;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54;
  • Локомотивная, 1-27;
  • пер. 2й Керченский, 1-15;
  • Ж. Кюри, 15-64;
  • Марсельская, 1-20;
  • Кап.Кузнецова, 69-108;
  • Героев Обороны Одессы, 14-60;
  • 9-я, 10а, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-24, 32-я, 39-я, 40-я линии на ж/м ;
  • Рельефная, 1-27;
  • Князя Владимира Великого (Добровольского), 61-98;
  • Л. Украинки, 45-122;
  • Керченская, 101-131;
  • Мицкевича, 9;
  • Центральная, 2-36;
  • Степная, 1-14;
  • Бахмутская (Курская), 82-165;
  • Орловская, 1-13;
  • Победы, 47-87;
  • Соляная, 4-8

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • 10 Апреля, 3;
  • Тараса Кузьмина (Градоначальническая), 1;
  • Кленовая, 2а;
  • Партизанская, 3-30;
  • Старопортофранковская, 28,30;
  • Столбовая, 2-18;
  • Осташкина, 3;
  • Раскидайловская, 1;
  • Выездная, 1-44;
  • Станок, 1-19;
  • Мечникова, 56–74.

Работы до 17:00.

  • Преображенская, 27-66;
  • Троицкая, 45–60;
  • пер. Нечипоренко, 4-14;
  • Дерибасовская, 18;
  • Еврейская, 50–58;
  • Европейская, 14–57;
  • Новикова, 2-12;
  • Новосельского, 84-110;
  • Кузнечная, 19-59;
  • Тираспольская, 1-12;
  • пер. Ониловой, 3-14;
  • сквер Старобазарный, 3-7;
  • Успенская, 60-105;
  • Соборная пл., 1;
  • Киры Муратовой (Л. Толстого), 17-19;
  • пр. Украинских Героев (пр. Александровский), 27;
  • Спиридоновская, 12-21;
  • Нежинская, 64-72;
  • пл. В.Холодной, 1,3;
  • Жуковского (Караванского), 39.

Работы до 18:00.

  • Цветочная, 1-21;
  • Граничная, 3-74;
  • Косеченко, 1-54;
  • С.Рихтера, 8-109;
  • Т.Тесс, 1-60;
  • Овидиопольская взр., 3/1;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
  • Богун, 6-21;
  • Платанова, 1-126;
  • Радостная, 114, 116;
  • пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Сиреневый, 2/2;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • пров. Ковровый, 5-9;
  • Гранатная, 1–25;
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
  • Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • пер. Гранатный, 2-8;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Малиновский, 7;
  • Ланжероновская, 19;
  • Бажана, 1-20;
  • Й. Прибика (Минская), 7-49;
  • Апрельская, 1-33;
  • Сельская, 7-44;
  • пер. Парашютный, 1,1б;
  • Туристская, 1-19;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;
  • пер. Короткое, 2-4;
  • пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • Текстильщиков 1-14;
  • Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;
  • Л. Ференца (Елина);
  • Тенистая, 9/12;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;
  • пер. Туристский, 2-12;
  • пер. Цветочный, 10.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если в квартире нет света, поищите ваш адрес в списке зарегистрированных аварий на официальном сайте ДТЭК. Если его там нет — сообщите об отсутствии электричества одним из следующих способов:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, оплатить коммуналку можно за счет выплат Национального кэшбека.

Также в Минфине сделали заявление по тарифам на электричество и газ.

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