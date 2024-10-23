Одесити залишаться без світла — адреси

Відключення електрики — хто з одеситів залишиться без світла до вечора
У середу, 23 жовтня, чимало квартир у всіх районах Одеси залишилися без світла. Електрику вимкнули через ремонтні роботи. Повернути світло одеситам обіцяють ввечері. Втім, час включення може змінитися — це залежить від складності ремонтів.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Архітектурна, 10-14;
- Баштанна, 2;
- Котлєєвська (Достоєвського), 1-25;
- Кавунова, 1-18;
- Китобійна, 2-19;
- Кримська, 1-3;
- Лядова, 10-15;
- Обільна, 1-2;
- Окружна, 17-42;
- Планетна, 1-38;
- Академіка Вернадського (Тульська), 1-7;
- Флотська, 6-21;
- пров. 1й, 2й Китобійний, 4-50;
- пров. Достоєвського, (пров. Історичний), 1-14;
- пров. Кримський, 1-22;
- пров. Слави, 1-6;
- пров. Флотський, 6-23;
- Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 32.
Роботи до 17.00.
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 2-57$
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Писарева, 28-40;
- Рівності, 84-195;
- пров. 1й Рівності, 86-92,197;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- Фонтанська дор., 106/к37,40;
- пров. Янтарний, 6-8;
- Дачна, 3-30;
- Ялинкова, 2-38;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- пров. 1й, 2й Дачний, 1-9;
- Львівська, 7-48;
- Сумська, 3;
- пров. Львівський, 2,2/1;
- Ахматової, 1-20;
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;
- Кришталева, 1;
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22;
- пров. Літній, 5;
- пров. Рівний, 1-11.
Роботи до 18.00.
Північний РЕМ:
- 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садова, 1-67;
- Чайкова (Молодогвардійська), 1-71;
- М. Садова, 2-22;
- В. Садова, 5-52;
- Південна дор., 4-62;
- Миколаївська дор., 65;
- Глаубермана (Державіна), 2.
Роботи до 18.00.
- 2а, 3я, 4а, 5а, 7а, 9а Пересипська, 3-50;
- Балтська дор., 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
- Каришковського, 2-60;
- пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й Балтський, 1-47;
- Жевахова гора, 3-81;
- Ринкова, 7;
- пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й, 9й, 10й,13й Чорноморський, 1-54;
- Локомотивна, 1-27;
- пров. 2й Керченський, 1-15;
- Ж. Кюрі, 15-64;
- Марсельська, 1-20;
- Кап.Кузнєцова, 69-108;
- Героїв Оборони Одеси, 14-60;
- 9-а, 10а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-24, 32-а, 39-а, 40-а лінії на ж/м;
- Рельєфна, 1-27;
- Князя Володимира Великого (Добровольського), 61-98;
- Л. Українки, 45-122;
- Керченська, 101-131;
- Міцкевича, 9;
- Центральна, 2-36;
- Степова, 1-14;
- Бахмутська (Курська), 82-165;
- Орловська, 1-13;
- Перемоги, 47-87;
- Соляна, 4-8
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- 10 Квітня, 3;
- Тараса Кузьміна (Градоначальницька), 1;
- Кленова, 2а;
- Партизанська, 3-30;
- Старопортофранківська, 28,30;
- Стовпова, 2-18;
- Асташкіна, 3;
- Розкидайлівська, 1;
- Виїзна, 1-44;
- Верстатобудівна, 1-19;
- Мечникова, 56-74.
Роботи до 17.00.
- Преображенська, 27-66;
- Троїцька, 45-60;
- пров. Нечипоренко, 4-14;
- Дерибасівська, 18;
- Єврейська, 50-58;
- Європейська, 14-57;
- Новікова, 2-12;
- Новосельського, 84-110;
- Ковальська, 19-59;
- Тираспольська, 1-12;
- пров. Онілової, 3-14;
- сквер Старобазарний, 3-7;
- Успенська, 60-105;
- Соборна пл., 1;
- Кіри Муратової (Л. Толстого), 17-19;
- пр. Українських Героїв (пр. Олександровський), 27;
- Спірідонивська, 12-21;
- Ніжинська, 64-72;
- пл. В.Холодної, 1,3;
- Жуковського (Караванського), 39.
Роботи до 18.00.
- Квіткова, 1-21;
- Кордонна, 3-74;
- Косяченка, 1-54;
- С.Ріхтера, 8-109;
- Т.Тесс, 1-60;
- Овідіопольська дор., 3/1;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;
- Богуна, 6-21;
- Платанова, 1-126;
- Радісна, 114, 116;
- пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузковий, 2/2;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- пров. Килимовий, 5-9;
- Гранатна, 1-25;
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- Вадатурського (Малиновського), 79-152;
- пров. Мостовий, 1-4;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- пров. Гранатний, 2-8;
- пров. Кордонний, 1-35;
- пров. Малиновський, 7;
- Ланжеронівська, 19;
- Бажана, 1-20;
- Й. Прибіка (Мінська), 7-49;
- Квітнева, 1-33;
- Сільська, 7-44;
- пров. Парашутний, 1,1б;
- Туристська, 1-19;
- Ближні Млини (Кондренка), 1-99;
- пров. Короткий, 2-4;
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- Текстильників 1-14;
- Малішевського (Гастелло), 9-55;
- Клименка, 25, 33в;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;
- Л. Ференца (Єліна);
- Тіниста, 9/12;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27;
- пров. Туристський, 2-12;
- пров. Квітковий, 10.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо в квартирі немає світла, пошукайте вашу адресу у переліку зареєстрованих аварій на офіційному сайті ДТЕК. Якщо її там немає — повідомте про відсутність електрики одним із наступних способів:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, оплатити комуналку можна за рахунок виплат Національного кешбеку.
Також у Мінфіні зробили заяву щодо тарифів на електрику і газ.
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