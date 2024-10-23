Одесити залишаться без світла — адреси

Електрик ремонтує мережу. Фото: ДТЕК

У середу, 23 жовтня, чимало квартир у всіх районах Одеси залишилися без світла. Електрику вимкнули через ремонтні роботи. Повернути світло одеситам обіцяють ввечері. Втім, час включення може змінитися — це залежить від складності ремонтів.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Архітектурна, 10-14;

Баштанна, 2;

Котлєєвська (Достоєвського), 1-25;

Кавунова, 1-18;

Китобійна, 2-19;

Кримська, 1-3;

Лядова, 10-15;

Обільна, 1-2;

Окружна, 17-42;

Планетна, 1-38;

Академіка Вернадського (Тульська), 1-7;

Флотська, 6-21;

пров. 1й, 2й Китобійний, 4-50;

пров. Достоєвського, (пров. Історичний), 1-14;

пров. Кримський, 1-22;

пров. Слави, 1-6;

пров. Флотський, 6-23;

Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 32.

Роботи до 17.00.

Абрикосова, 4-105;

Дубовий Гай, 2-57$

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Писарева, 28-40;

Рівності, 84-195;

пров. 1й Рівності, 86-92,197;

пров. Абрикосовий, 1-43;

Фонтанська дор., 106/к37,40;

пров. Янтарний, 6-8;

Дачна, 3-30;

Ялинкова, 2-38;

Рибальська, 20;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

пров. 1й, 2й Дачний, 1-9;

Львівська, 7-48;

Сумська, 3;

пров. Львівський, 2,2/1;

Ахматової, 1-20;

Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;

Кришталева, 1;

пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22;

пров. Літній, 5;

пров. Рівний, 1-11.

Роботи до 18.00.

Північний РЕМ:

1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садова, 1-67;

Чайкова (Молодогвардійська), 1-71;

М. Садова, 2-22;

В. Садова, 5-52;

Південна дор., 4-62;

Миколаївська дор., 65;

Глаубермана (Державіна), 2.

Роботи до 18.00.

2а, 3я, 4а, 5а, 7а, 9а Пересипська, 3-50;

Балтська дор., 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;

пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;

Каришковського, 2-60;

пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й Балтський, 1-47;

Жевахова гора, 3-81;

Ринкова, 7;

пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й, 9й, 10й,13й Чорноморський, 1-54;

Локомотивна, 1-27;

пров. 2й Керченський, 1-15;

Ж. Кюрі, 15-64;

Марсельська, 1-20;

Кап.Кузнєцова, 69-108;

Героїв Оборони Одеси, 14-60;

9-а, 10а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-24, 32-а, 39-а, 40-а лінії на ж/м;

Рельєфна, 1-27;

Князя Володимира Великого (Добровольського), 61-98;

Л. Українки, 45-122;

Керченська, 101-131;

Міцкевича, 9;

Центральна, 2-36;

Степова, 1-14;

Бахмутська (Курська), 82-165;

Орловська, 1-13;

Перемоги, 47-87;

Соляна, 4-8

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

10 Квітня, 3;

Тараса Кузьміна (Градоначальницька), 1;

Кленова, 2а;

Партизанська, 3-30;

Старопортофранківська, 28,30;

Стовпова, 2-18;

Асташкіна, 3;

Розкидайлівська, 1;

Виїзна, 1-44;

Верстатобудівна, 1-19;

Мечникова, 56-74.

Роботи до 17.00.

Преображенська, 27-66;

Троїцька, 45-60;

пров. Нечипоренко, 4-14;

Дерибасівська, 18;

Єврейська, 50-58;

Європейська, 14-57;

Новікова, 2-12;

Новосельського, 84-110;

Ковальська, 19-59;

Тираспольська, 1-12;

пров. Онілової, 3-14;

сквер Старобазарний, 3-7;

Успенська, 60-105;

Соборна пл., 1;

Кіри Муратової (Л. Толстого), 17-19;

пр. Українських Героїв (пр. Олександровський), 27;

Спірідонивська, 12-21;

Ніжинська, 64-72;

пл. В.Холодної, 1,3;

Жуковського (Караванського), 39.

Роботи до 18.00.

Квіткова, 1-21;

Кордонна, 3-74;

Косяченка, 1-54;

С.Ріхтера, 8-109;

Т.Тесс, 1-60;

Овідіопольська дор., 3/1;

Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;

Богуна, 6-21;

Платанова, 1-126;

Радісна, 114, 116;

пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19;

пров. Бузковий, 2/2;

проїзд Бузковий, 1-6;

пров. Килимовий, 5-9;

Гранатна, 1-25;

Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

Вадатурського (Малиновського), 79-152;

пров. Мостовий, 1-4;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;

пров. Гранатний, 2-8;

пров. Кордонний, 1-35;

пров. Малиновський, 7;

Ланжеронівська, 19;

Бажана, 1-20;

Й. Прибіка (Мінська), 7-49;

Квітнева, 1-33;

Сільська, 7-44;

пров. Парашутний, 1,1б;

Туристська, 1-19;

Ближні Млини (Кондренка), 1-99;

пров. Короткий, 2-4;

пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

Текстильників 1-14;

Малішевського (Гастелло), 9-55;

Клименка, 25, 33в;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;

Л. Ференца (Єліна);

Тіниста, 9/12;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27;

пров. Туристський, 2-12;

пров. Квітковий, 10.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо в квартирі немає світла, пошукайте вашу адресу у переліку зареєстрованих аварій на офіційному сайті ДТЕК. Якщо її там немає — повідомте про відсутність електрики одним із наступних способів:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, оплатити комуналку можна за рахунок виплат Національного кешбеку.

Також у Мінфіні зробили заяву щодо тарифів на електрику і газ.