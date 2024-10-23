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Відключення електрики — хто з одеситів залишиться без світла до вечора

23 жовтня 2024 09:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесити залишаться без світла — адреси
Електрик ремонтує мережу. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У середу, 23 жовтня, чимало квартир у всіх районах Одеси залишилися без світла. Електрику вимкнули через ремонтні роботи. Повернути світло одеситам обіцяють ввечері. Втім, час включення може змінитися — це залежить від складності ремонтів.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Архітектурна, 10-14; 
  • Баштанна, 2; 
  • Котлєєвська (Достоєвського), 1-25; 
  • Кавунова, 1-18; 
  • Китобійна, 2-19; 
  • Кримська, 1-3; 
  • Лядова, 10-15; 
  • Обільна, 1-2; 
  • Окружна, 17-42; 
  • Планетна, 1-38; 
  • Академіка Вернадського (Тульська), 1-7; 
  • Флотська, 6-21; 
  • пров. 1й, 2й Китобійний, 4-50; 
  • пров. Достоєвського, (пров. Історичний), 1-14; 
  • пров. Кримський, 1-22; 
  • пров. Слави, 1-6; 
  • пров. Флотський, 6-23; 
  • Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 32. 

Роботи до 17.00.

  • Абрикосова, 4-105; 
  • Дубовий Гай, 2-57$ 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Писарева, 28-40; 
  • Рівності, 84-195; 
  • пров. 1й Рівності, 86-92,197; 
  • пров. Абрикосовий, 1-43; 
  • Фонтанська дор., 106/к37,40; 
  • пров. Янтарний, 6-8; 
  • Дачна, 3-30; 
  • Ялинкова, 2-38; 
  • Рибальська, 20; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • пров. 1й, 2й Дачний, 1-9; 
  • Львівська, 7-48;
  • Сумська, 3; 
  • пров. Львівський, 2,2/1; 
  • Ахматової, 1-20; 
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30; 
  • Кришталева, 1; 
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22; 
  • пров. Літній, 5;
  • пров. Рівний, 1-11. 

Роботи до 18.00.

Північний РЕМ: 

  • 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садова, 1-67; 
  • Чайкова (Молодогвардійська), 1-71; 
  • М. Садова, 2-22; 
  • В. Садова, 5-52; 
  • Південна дор., 4-62; 
  • Миколаївська дор., 65; 
  • Глаубермана (Державіна), 2. 

Роботи до 18.00.

  • 2а, 3я, 4а, 5а, 7а, 9а Пересипська, 3-50; 
  • Балтська дор., 28; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103; 
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10; 
  • Каришковського, 2-60; 
  • пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й Балтський, 1-47; 
  • Жевахова гора, 3-81; 
  • Ринкова, 7; 
  • пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й, 9й, 10й,13й Чорноморський, 1-54; 
  • Локомотивна, 1-27; 
  • пров. 2й Керченський, 1-15; 
  • Ж. Кюрі, 15-64; 
  • Марсельська, 1-20; 
  • Кап.Кузнєцова, 69-108;
  • Героїв Оборони Одеси, 14-60; 
  • 9-а, 10а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-24, 32-а, 39-а, 40-а лінії на ж/м; 
  • Рельєфна, 1-27; 
  • Князя Володимира Великого (Добровольського), 61-98; 
  • Л. Українки, 45-122; 
  • Керченська, 101-131; 
  • Міцкевича, 9;
  • Центральна, 2-36; 
  • Степова, 1-14; 
  • Бахмутська (Курська), 82-165; 
  • Орловська, 1-13; 
  • Перемоги, 47-87; 
  • Соляна, 4-8

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ: 

  • 10 Квітня, 3;
  • Тараса Кузьміна (Градоначальницька), 1;
  • Кленова, 2а; 
  • Партизанська, 3-30; 
  • Старопортофранківська, 28,30; 
  • Стовпова, 2-18;
  • Асташкіна, 3; 
  • Розкидайлівська, 1; 
  • Виїзна, 1-44; 
  • Верстатобудівна, 1-19; 
  • Мечникова, 56-74. 

Роботи до 17.00.

  • Преображенська, 27-66; 
  • Троїцька, 45-60; 
  • пров. Нечипоренко, 4-14; 
  • Дерибасівська, 18; 
  • Єврейська, 50-58; 
  • Європейська, 14-57; 
  • Новікова, 2-12; 
  • Новосельського, 84-110; 
  • Ковальська, 19-59; 
  • Тираспольська, 1-12; 
  • пров. Онілової, 3-14; 
  • сквер Старобазарний, 3-7; 
  • Успенська, 60-105; 
  • Соборна пл., 1; 
  • Кіри Муратової (Л. Толстого), 17-19; 
  • пр. Українських Героїв (пр. Олександровський), 27; 
  • Спірідонивська, 12-21; 
  • Ніжинська, 64-72; 
  • пл. В.Холодної, 1,3; 
  • Жуковського (Караванського), 39. 

Роботи до 18.00.

  • Квіткова, 1-21; 
  • Кордонна, 3-74; 
  • Косяченка, 1-54; 
  • С.Ріхтера, 8-109; 
  • Т.Тесс, 1-60; 
  • Овідіопольська дор., 3/1; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37; 
  • Богуна, 6-21; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19; 
  • пров. Бузковий, 2/2; 
  • проїзд Бузковий, 1-6;
  • пров. Килимовий, 5-9; 
  • Гранатна, 1-25; 
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54; 
  • Вадатурського (Малиновського), 79-152; 
  • пров. Мостовий, 1-4; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
  • пров. Гранатний, 2-8; 
  • пров. Кордонний, 1-35; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • Ланжеронівська, 19; 
  • Бажана, 1-20; 
  • Й. Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Квітнева, 1-33; 
  • Сільська, 7-44; 
  • пров. Парашутний, 1,1б; 
  • Туристська, 1-19; 
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-99; 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
  • Текстильників 1-14; 
  • Малішевського (Гастелло), 9-55; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63; 
  • Л. Ференца (Єліна); 
  • Тіниста, 9/12; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27; 
  • пров. Туристський, 2-12; 
  • пров. Квітковий, 10. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо в квартирі немає світла, пошукайте вашу адресу у переліку зареєстрованих аварій на офіційному сайті ДТЕК. Якщо її там немає — повідомте про відсутність електрики одним із наступних способів:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, оплатити комуналку можна за рахунок виплат Національного кешбеку.

Також у Мінфіні зробили заяву щодо тарифів на електрику і газ.

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