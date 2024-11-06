Плановые отключения электроэнергии в Одессе 6 ноября

Отключение электричества в Одессе — кто останется без света
В среду, 6 ноября, тысячи квартир в разных районах города остались без света. Электроэнергию отключили из-за ремонтных работ. Вернуть электричество обещают к вечеру. Однако время включения может меняться в зависимости от сложности работ.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Южный РЭС:
- С 1-й линии 6-й ст. Люстдорфской дороги по 6-ю линию 6-й ст. Люстдорфская дорога;
- Абрикосовая;
- Ак. Гамалии, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;
- Ак. Королева, 29-37а;
- Ореховая;
- Дачная, 4/2;
- Долгая, 23-121;
- Вторая, 18Б, 20;
- Дубовая Роща;
- Зеленая;
- Левитана, 30-42, 67;
- Люстдорфская дорога, 14–240;
- Лигинская (Макаренко);
- Николая Троицкого, 3Б;
- Офицерская;
- Бориса Эдуардса (Писарева);
- Петриковская (Псковская), 3–19а;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-196;
- Семена Яхненко;
- Симоненко, 2а;
- Айвазовского (Тимиразева);
- Трамвайно;
- Троллейбусно;
- Ак. Вернадского (Тульский);
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- пер. 1-й Офицерский;
- пер. 1-й Равенства;
- пер. 1-й Сиротский, 1, 3, 3а, 5, 7, 9;
- пер. 1-й Тепличный, 1-9, 2-10;
- пер. Гайдамацкий (пер. Тимирязева), 1-8, 49, 49а, 62;
- пер. 2-й Офицерский, 2-10;
- пер. 2-й Сиротский, 1-6;
- пер. Абрикосовый, 1-43;
- пер. Вишневый, 46, 48, 50;
- пер. Дружественный;
- пер. Электрический, 4а, 4б;
- пер. Ливерпульский, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7;
- пер. Линейный, 1-6;
- пер. Люстдорфская, 1-9;
- пер. Опишнянский (пер. Псковский);
- пер. Рыболовный;
- пер. Равенства;
- пер. Сиротский, 1,5а;
- пер. Смелый, 1- 16;
- пер. Тепличный, 1;
- пер. Трамвайный, 2;
- пер. Черноморский, 3, 5;
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
- пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушко), 1б-22Б.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- пер. Хотинский (пер.1-я Ползунова);
- пер. Георгия Гусака-Гусаченко (2-я Ползунова);
- А. Бучмы (Михаила Билисского);
- Острожская (Амурская);
- Буджацкая (Ангарская);
- Аркаса;
- Желательно;
- Бахчевая;
- Ближние Мельницы (Кондренко);
- Богуна;
- Братская;
- В. Сосюры;
- Анны Михайленко (Спартаковская);
- Героев Змеиного (Бородинская);
- Горизонтальная;
- Гранатное;
- Дальницкая;
- Дунайский;
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна);
- Зерновая;
- Злакова;
- Йозефа Прибика (Минская);
- Казанская;
- Клименко, 25, 33в;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского);
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65;
- Граница;
- Косяченко Алексея;
- Курганская;
- Леонова;
- Локальная, 1-15;
- Магистральная, 102–112;
- ул. Маковая, 2-72;
- Малишевского (Гастелло);
- Миндальная;
- Николая Лысенко (Корнюшина);
- Нескучная;
- Озерная;
- Алексея Вадатурского (Малиновского);
- Патриотическая;
- П. Лещенко;
- Северная;
- Платанова;
- Радостная, 114, 116;
- Санитарно;
- Св. Рихтера;
- Семинарская;
- Сельский;
- Текстильщиков;
- Татьяны Тесс;
- Тираспольское шоссе, 31-219;
- Тираспольская, 28;
- Тенистая, 9/корп.12;
- Туристская;
- Ученическая;
- Ференца Листа (Елина);
- Чумацкая;
- дорога Овидиопольская, 3/1;
- пер. Каменецкий (пер. 1-й Амурский);
- пер. 1-й Лазурный;
- пер. 1-й Ползунова, 12а, 19;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
- пер. Бородинский;
- пер. Гранатный;
- пер. Граничный;
- Ольги Благовидовой (Кострова);
- пер. Маковый;
- пер. Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4;
- пер. Парашютный;
- пер. Северный;
- пер. Проточный;
- пер. К. Пригова (пер. Спартаковский);
- пер. Туристский;
- пер. Черновицкий;
- просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6а, 8а;
- просп. Шевченко, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б;
- шоссе Тираспольское, 111, 113, 115.
Работы до 17:00.
Северный РЭС:
- С 10-й по 12-ю линию на ж/м;
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия;
- 2-й Лиманчик;
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 9-я, 10-я, Пересыпская;
- 1-я сортировочная;
- Викандера и Ларсена (8 Марта);
- Андреевского;
- Балтская дор.;
- Головатого атамана, 33-103;
- Долинская, 3-13;
- Жевахова, 5;
- Железнодорожная;
- Капитана Кузнецова, 71-102;
- Керченская,101-131;
- Леси Украинки, 86а;
- Лиманная;
- Лузановская;
- Николаевская дорога, 293, 295, 289, 289а, 291;
- Николая Гефта, 44;
- Наливная, 1, 4, 4а;
- Атамана Чепиги, 4-104, 17-83;
- 28 бригады (Паустовского), 2-12, 17-29;
- Петренко, 21;
- Церковная, 3, 8, 29;
- Красная, 5, 7, 9, 15;
- Черноморского Казачества, 26-298;
- пер. 9-й, 11-й, 12-й, Черноморский;
- пер. 1-й Локомотивный, 1-20;
- пер. 1-й Пересыпский, 1/1;
- пер. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й Соляной;
- пер. 2-й Керченский;
- пер. 2-й, 3-й, Локомотивный;
- пер. 3-й Железнодорожный;
- пер. Лиманный, 3-19;
- пер. Павла Кравцова, 2, 2Б;
- просп. Княза Владимира Великого (просп. Добровольского), 114–130, 151–159.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если у вас нет света, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет — сообщите об отсутствии электричества удобным для вас способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, стало известно, какие субсидии на отопительный сезон могут получить украинцы. Также мы сообщали о том, как вырастут тарифы на коммунальные услуги.
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