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Отключение электричества в Одессе — кто останется без света

6 ноября 2024 09:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Плановые отключения электроэнергии в Одессе 6 ноября
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В среду, 6 ноября, тысячи квартир в разных районах города остались без света. Электроэнергию отключили из-за ремонтных работ. Вернуть электричество обещают к вечеру. Однако время включения может меняться в зависимости от сложности работ.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • С 1-й линии 6-й ст. Люстдорфской дороги по 6-ю линию 6-й ст. Люстдорфская дорога;
  • Абрикосовая;
  • Ак. Гамалии, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;
  • Ак. Королева, 29-37а;
  • Ореховая;
  • Дачная, 4/2;
  • Долгая, 23-121;
  • Вторая, 18Б, 20;
  • Дубовая Роща;
  • Зеленая;
  • Левитана, 30-42, 67;
  • Люстдорфская дорога, 14–240;
  • Лигинская (Макаренко);
  • Николая Троицкого, 3Б;
  • Офицерская;
  • Бориса Эдуардса (Писарева);
  • Петриковская (Псковская), 3–19а;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-196;
  • Семена Яхненко;
  • Симоненко, 2а;
  • Айвазовского (Тимиразева);
  • Трамвайно;
  • Троллейбусно;
  • Ак. Вернадского (Тульский);
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • пер. 1-й Офицерский;
  • пер. 1-й Равенства;
  • пер. 1-й Сиротский, 1, 3, 3а, 5, 7, 9;
  • пер. 1-й Тепличный, 1-9, 2-10;
  • пер. Гайдамацкий (пер. Тимирязева), 1-8, 49, 49а, 62;
  • пер. 2-й Офицерский, 2-10;
  • пер. 2-й Сиротский, 1-6;
  • пер. Абрикосовый, 1-43;
  • пер. Вишневый, 46, 48, 50;
  • пер. Дружественный;
  • пер. Электрический, 4а, 4б;
  • пер. Ливерпульский, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7;
  • пер. Линейный, 1-6;
  • пер. Люстдорфская, 1-9;
  • пер. Опишнянский (пер. Псковский);
  • пер. Рыболовный;
  • пер. Равенства;
  • пер. Сиротский, 1,5а;
  • пер. Смелый, 1- 16;
  • пер. Тепличный, 1;
  • пер. Трамвайный, 2;
  • пер. Черноморский, 3, 5;
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
  • пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушко), 1б-22Б.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • пер. Хотинский (пер.1-я Ползунова);
  • пер. Георгия Гусака-Гусаченко (2-я Ползунова);
  • А. Бучмы (Михаила Билисского);
  • Острожская (Амурская);
  • Буджацкая (Ангарская);
  • Аркаса;
  • Желательно;
  • Бахчевая;
  • Ближние Мельницы (Кондренко);
  • Богуна;
  • Братская;
  • В. Сосюры;
  • Анны Михайленко (Спартаковская);
  • Героев Змеиного (Бородинская);
  • Горизонтальная;
  • Гранатное;
  • Дальницкая;
  • Дунайский;
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна);
  • Зерновая;
  • Злакова;
  • Йозефа Прибика (Минская);
  • Казанская;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского);
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65;
  • Граница;
  • Косяченко Алексея;
  • Курганская;
  • Леонова;
  • Локальная, 1-15;
  • Магистральная, 102–112;
  • ул. Маковая, 2-72;
  • Малишевского (Гастелло);
  • Миндальная;
  • Николая Лысенко (Корнюшина);
  • Нескучная;
  • Озерная;
  • Алексея Вадатурского (Малиновского);
  • Патриотическая;
  • П. Лещенко;
  • Северная;
  • Платанова;
  • Радостная, 114, 116;
  • Санитарно;
  • Св. Рихтера;
  • Семинарская;
  • Сельский;
  • Текстильщиков;
  • Татьяны Тесс;
  • Тираспольское шоссе, 31-219;
  • Тираспольская, 28;
  • Тенистая, 9/корп.12;
  • Туристская;
  • Ученическая;
  • Ференца Листа (Елина);
  • Чумацкая;
  • дорога Овидиопольская, 3/1;
  • пер. Каменецкий (пер. 1-й Амурский);
  • пер. 1-й Лазурный;
  • пер. 1-й Ползунова, 12а, 19;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Бородинский;
  • пер. Гранатный;
  • пер. Граничный;
  • Ольги Благовидовой (Кострова);
  • пер. Маковый;
  • пер. Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4;
  • пер. Парашютный;
  • пер. Северный;
  • пер. Проточный;
  • пер. К. Пригова (пер. Спартаковский);
  • пер. Туристский;
  • пер. Черновицкий;
  • просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6а, 8а;
  • просп. Шевченко, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б;
  • шоссе Тираспольское, 111, 113, 115.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

  • С 10-й по 12-ю линию на ж/м;
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия;
  • 2-й Лиманчик;
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 9-я, 10-я, Пересыпская;
  • 1-я сортировочная;
  • Викандера и Ларсена (8 Марта);
  • Андреевского;
  • Балтская дор.;
  • Головатого атамана, 33-103;
  • Долинская, 3-13;
  • Жевахова, 5;
  • Железнодорожная;
  • Капитана Кузнецова, 71-102;
  • Керченская,101-131;
  • Леси Украинки, 86а;
  • Лиманная;
  • Лузановская;
  • Николаевская дорога, 293, 295, 289, 289а, 291;
  • Николая Гефта, 44;
  • Наливная, 1, 4, 4а;
  • Атамана Чепиги, 4-104, 17-83;
  • 28 бригады (Паустовского), 2-12, 17-29;
  • Петренко, 21;
  • Церковная, 3, 8, 29;
  • Красная, 5, 7, 9, 15;
  • Черноморского Казачества, 26-298;
  • пер. 9-й, 11-й, 12-й, Черноморский;
  • пер. 1-й Локомотивный, 1-20;
  • пер. 1-й Пересыпский, 1/1;
  • пер. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й Соляной;
  • пер. 2-й Керченский;
  • пер. 2-й, 3-й, Локомотивный;
  • пер. 3-й Железнодорожный;
  • пер. Лиманный, 3-19;
  • пер. Павла Кравцова, 2, 2Б;
  • просп. Княза Владимира Великого (просп. Добровольского), 114–130, 151–159.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет — сообщите об отсутствии электричества удобным для вас способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, стало известно, какие субсидии на отопительный сезон могут получить украинцы. Также мы сообщали о том, как вырастут тарифы на коммунальные услуги.

отключения света свет Одесса электроэнергия Новости Одессы

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