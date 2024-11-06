Плановые отключения электроэнергии в Одессе 6 ноября

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

В среду, 6 ноября, тысячи квартир в разных районах города остались без света. Электроэнергию отключили из-за ремонтных работ. Вернуть электричество обещают к вечеру. Однако время включения может меняться в зависимости от сложности работ.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

С 1-й линии 6-й ст. Люстдорфской дороги по 6-ю линию 6-й ст. Люстдорфская дорога;

Абрикосовая;

Ак. Гамалии, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;

Ак. Королева, 29-37а;

Ореховая;

Дачная, 4/2;

Долгая, 23-121;

Вторая, 18Б, 20;

Дубовая Роща;

Зеленая;

Левитана, 30-42, 67;

Люстдорфская дорога, 14–240;

Лигинская (Макаренко);

Николая Троицкого, 3Б;

Офицерская;

Бориса Эдуардса (Писарева);

Петриковская (Псковская), 3–19а;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-196;

Семена Яхненко;

Симоненко, 2а;

Айвазовского (Тимиразева);

Трамвайно;

Троллейбусно;

Ак. Вернадского (Тульский);

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

пер. 1-й Офицерский;

пер. 1-й Равенства;

пер. 1-й Сиротский, 1, 3, 3а, 5, 7, 9;

пер. 1-й Тепличный, 1-9, 2-10;

пер. Гайдамацкий (пер. Тимирязева), 1-8, 49, 49а, 62;

пер. 2-й Офицерский, 2-10;

пер. 2-й Сиротский, 1-6;

пер. Абрикосовый, 1-43;

пер. Вишневый, 46, 48, 50;

пер. Дружественный;

пер. Электрический, 4а, 4б;

пер. Ливерпульский, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7;

пер. Линейный, 1-6;

пер. Люстдорфская, 1-9;

пер. Опишнянский (пер. Псковский);

пер. Рыболовный;

пер. Равенства;

пер. Сиротский, 1,5а;

пер. Смелый, 1- 16;

пер. Тепличный, 1;

пер. Трамвайный, 2;

пер. Черноморский, 3, 5;

пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;

пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушко), 1б-22Б.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

пер. Хотинский (пер.1-я Ползунова);

пер. Георгия Гусака-Гусаченко (2-я Ползунова);

А. Бучмы (Михаила Билисского);

Острожская (Амурская);

Буджацкая (Ангарская);

Аркаса;

Желательно;

Бахчевая;

Ближние Мельницы (Кондренко);

Богуна;

Братская;

В. Сосюры;

Анны Михайленко (Спартаковская);

Героев Змеиного (Бородинская);

Горизонтальная;

Гранатное;

Дальницкая;

Дунайский;

Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна);

Зерновая;

Злакова;

Йозефа Прибика (Минская);

Казанская;

Клименко, 25, 33в;

Композитора Вербицкого (О. Вронского);

Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65;

Граница;

Косяченко Алексея;

Курганская;

Леонова;

Локальная, 1-15;

Магистральная, 102–112;

ул. Маковая, 2-72;

Малишевского (Гастелло);

Миндальная;

Николая Лысенко (Корнюшина);

Нескучная;

Озерная;

Алексея Вадатурского (Малиновского);

Патриотическая;

П. Лещенко;

Северная;

Платанова;

Радостная, 114, 116;

Санитарно;

Св. Рихтера;

Семинарская;

Сельский;

Текстильщиков;

Татьяны Тесс;

Тираспольское шоссе, 31-219;

Тираспольская, 28;

Тенистая, 9/корп.12;

Туристская;

Ученическая;

Ференца Листа (Елина);

Чумацкая;

дорога Овидиопольская, 3/1;

пер. Каменецкий (пер. 1-й Амурский);

пер. 1-й Лазурный;

пер. 1-й Ползунова, 12а, 19;

пер. 2-й Сиреневый, 1-19;

пер. Бородинский;

пер. Гранатный;

пер. Граничный;

Ольги Благовидовой (Кострова);

пер. Маковый;

пер. Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4;

пер. Парашютный;

пер. Северный;

пер. Проточный;

пер. К. Пригова (пер. Спартаковский);

пер. Туристский;

пер. Черновицкий;

просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6а, 8а;

просп. Шевченко, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б;

шоссе Тираспольское, 111, 113, 115.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

С 10-й по 12-ю линию на ж/м;

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия;

2-й Лиманчик;

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 9-я, 10-я, Пересыпская;

1-я сортировочная;

Викандера и Ларсена (8 Марта);

Андреевского;

Балтская дор.;

Головатого атамана, 33-103;

Долинская, 3-13;

Жевахова, 5;

Железнодорожная;

Капитана Кузнецова, 71-102;

Керченская,101-131;

Леси Украинки, 86а;

Лиманная;

Лузановская;

Николаевская дорога, 293, 295, 289, 289а, 291;

Николая Гефта, 44;

Наливная, 1, 4, 4а;

Атамана Чепиги, 4-104, 17-83;

28 бригады (Паустовского), 2-12, 17-29;

Петренко, 21;

Церковная, 3, 8, 29;

Красная, 5, 7, 9, 15;

Черноморского Казачества, 26-298;

пер. 9-й, 11-й, 12-й, Черноморский;

пер. 1-й Локомотивный, 1-20;

пер. 1-й Пересыпский, 1/1;

пер. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й Соляной;

пер. 2-й Керченский;

пер. 2-й, 3-й, Локомотивный;

пер. 3-й Железнодорожный;

пер. Лиманный, 3-19;

пер. Павла Кравцова, 2, 2Б;

просп. Княза Владимира Великого (просп. Добровольского), 114–130, 151–159.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет — сообщите об отсутствии электричества удобным для вас способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, стало известно, какие субсидии на отопительный сезон могут получить украинцы. Также мы сообщали о том, как вырастут тарифы на коммунальные услуги.