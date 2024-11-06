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Відключення електрики в Одесі — хто залишиться без світла

6 листопада 2024 09:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Планові відключення електроенергії в Одесі 6 листопада
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У середу, 6 листопада, тисячі квартир у різних районах міста лишилися без світла. Електроенергію відключили через ремонтні роботи. Повернути електрику обіцяють до вечора. Однак час ввімкнення може змінюватися, залежно від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • З 1-ої лінії 6-ої ст. Люстдорфської дороги по 6-у лінію 6-ої ст. Люстдорфської дороги; 
  • Абрикосова; 
  • Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82; 
  • Ак. Корольова, 29-37а; 
  • Горіхова; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Довга, 23-121; 
  • Друга, 18Б, 20; 
  • Дубовий Гай;
  • Зелена; 
  • Левітана, 30-42, 67; 
  • Люстдорфська дорога, 14-240; 
  • Лігінська (Макаренка); 
  • Миколи Троїцького, 3Б; 
  • Офіцерська; 
  • Бориса Едуардса (Писарева); 
  • Петриківська (Псковська), 3-19а; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-196; 
  • Семена Яхненка; 
  • Симоненка, 2а;
  • Айвазовського (Тімірязєва); 
  • Трамвайна; 
  • Тролейбусна; 
  • Ак. Вернадського (Тульська); 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • пров. 1-й Офіцерський; 
  • пров. 1-й Рівності; 
  • пров. 1-й Сирітський, 1, 3, 3а, 5, 7, 9; 
  • пров. 1-й Тепличний, 1-9, 2-10; 
  • пров. Гайдамацький (пров. Тімірязєва), 1- 8, 49, 49а, 62; 
  • пров. 2-й Офіцерський, 2-10;
  • пров. 2-й Сирітський, 1-6; 
  • пров. Абрикосовий,1-43; 
  • пров. Вишневий, 46, 48, 50; 
  • пров. Дружний;
  • пров. Електричний, 4а, 4б; 
  • пров. Ліверпульський, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7; 
  • пров. Лінійний, 1-6; 
  • пров. Люстдорфський, 1-9; 
  • пров. Опішнянський (пров. Псковський); 
  • пров. Рибальський; 
  • пров. Рівності; 
  • пров. Сирітський, 1,5а; 
  • пров. Смілий, 1- 16; 
  • пров. Тепличний, 1; 
  • пров. Трамвайний, 2; 
  • пров. Чорноморський, 3, 5; 
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3; 
  • пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушка), 1б-22Б. 

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

  • пров. Хотинський  (пров.1-а Ползунова);
  • пров. Георгія Гусака-Гусаченка (2-а Ползунова); 
  • А. Бучми (Михайла Білиського); 
  • Острозька (Амурська); 
  • Буджацька (Ангарська); 
  • Аркаса;
  • Бажана; 
  • Бахчева;
  • Ближні Млини (Кондренка); 
  • Богуна; 
  • Братська;
  • В. Сосюри; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська); 
  • Героїв Зміїного (Бородінська); 
  • Горизонтальна; 
  • Гранатна; 
  • Дальницька; 
  • Дунайська; 
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна); Зернова;
  • Злакова; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська); 
  • Казанська; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського); 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65;
  • Кордонна; 
  • Косяченка Олексія; 
  • Курганська; 
  • Леонова;
  • Локальна, 1-15; 
  • Магістральна, 102-112;
  • вул. Макова, 2-72; 
  • Малішевського (Гастелло); 
  • Мигдальна; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина); 
  • Нескучна; 
  • Озерна; 
  • Олексія Вадатурського (Малиновського); 
  • Патріотична; 
  • П. Лещенка; 
  • Північна;
  • Платанова; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • Санітарна; 
  • Св. Ріхтера;
  • Семінарська; 
  • Сільська;
  • Текстильників; 
  • Тетяни Тесс;
  • Тираспольське шосе, 31- 219; 
  • Тираспольська, 28; 
  • Тіниста, 9/корп.12; 
  • Туристська; 
  • Учнівська;
  • Ференца Ліста (Єліна); 
  • Чумацька; 
  • дорога Овідіопольська, 3/1; 
  • пров. Кам’янецький (пров. 1-й Амурський); 
  • пров. 1-й Лазурний; 
  • пров. 1-й Ползунова, 12а, 19; 
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19; 
  • пров. Бородінський; 
  • пров. Гранатний;
  • пров. Кордонний; 
  • Ольги Благовидової (Кострова); 
  • пров. Маковий; 
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4; 
  • пров. Парашутний; 
  • пров. Північний; 
  • пров. Проточний; 
  • пров. К. Прігова (пров. Спартаківський); 
  • пров. Туристський; 
  • пров. Чернівецький;
  • просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна), 6а, 8а; 
  • просп. Шевченка, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б; 
  • шосе Тираспольське, 111, 113, 115. 

Роботи до 17.00.

Північний РЕМ:

  • З 10-ої по 12-у лінію на ж/м; 
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінія;
  • 2-й Лиманчик; 
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 9-а, 10-а, Пересипська; 
  • 1-а Сортувальна; 
  • Вікандера і Ларсена (8-го Березня); 
  • Андріївського;
  • Балтська дор.;
  • Головатого отамана, 33-103; 
  • Долинська, 3-13; 
  • Жевахова, 5; 
  • Залізнична; 
  • Капітана Кузнєцова, 71-102; 
  • Керченська,101-131; 
  • Лесі Українки, 86а; 
  • Лиманна; 
  • Лузанівська; 
  • Миколаївська дорога, 293, 295, 289, 289а, 291;
  • Миколи Гефта, 44; 
  • Наливна,1, 4, 4а; 
  • Отамана Чепіги, 4-104, 17-83;
  • 28 бригади (Паустовського), 2-12, 17-29; 
  • Петренка, 21;
  • Церковна, 3, 8, 29; 
  • Червона, 5, 7, 9, 15; 
  • Чорноморського Козацтва,  26-298; 
  • пров. 9-й, 11-й, 12-й, Чорноморський; 
  • пров. 1-й Локомотивний, 1-20; 
  • пров. 1-й Пересипський, 1/1; 
  • пров. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й Соляний; 
  • пров. 2-й Керченський; 
  • пров. 2-й, 3-й, Локомотивний; 
  • пров. 3-й Залізничний;
  • пров. Лиманний, 3-19; 
  • пров. Павла Кравцова, 2, 2Б; 
  • просп. Княза Володимира Великого (просп. Добровольського), 114-130, 151-159.  

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою у на офіційному сайті компанії. Якщо ні — повідомте про відсутність електрики у зручний вам спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, стало відомо, які субсидії на опалювальний сезон можуть отримати українці. Також ми повідомляли, як зростуть тарифи на комунальні послуги. 

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