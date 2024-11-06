Планові відключення електроенергії в Одесі 6 листопада

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

У середу, 6 листопада, тисячі квартир у різних районах міста лишилися без світла. Електроенергію відключили через ремонтні роботи. Повернути електрику обіцяють до вечора. Однак час ввімкнення може змінюватися, залежно від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

З 1-ої лінії 6-ої ст. Люстдорфської дороги по 6-у лінію 6-ої ст. Люстдорфської дороги;

Абрикосова;

Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;

Ак. Корольова, 29-37а;

Горіхова;

Дачна, 4/2;

Довга, 23-121;

Друга, 18Б, 20;

Дубовий Гай;

Зелена;

Левітана, 30-42, 67;

Люстдорфська дорога, 14-240;

Лігінська (Макаренка);

Миколи Троїцького, 3Б;

Офіцерська;

Бориса Едуардса (Писарева);

Петриківська (Псковська), 3-19а;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-196;

Семена Яхненка;

Симоненка, 2а;

Айвазовського (Тімірязєва);

Трамвайна;

Тролейбусна;

Ак. Вернадського (Тульська);

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

пров. 1-й Офіцерський;

пров. 1-й Рівності;

пров. 1-й Сирітський, 1, 3, 3а, 5, 7, 9;

пров. 1-й Тепличний, 1-9, 2-10;

пров. Гайдамацький (пров. Тімірязєва), 1- 8, 49, 49а, 62;

пров. 2-й Офіцерський, 2-10;

пров. 2-й Сирітський, 1-6;

пров. Абрикосовий,1-43;

пров. Вишневий, 46, 48, 50;

пров. Дружний;

пров. Електричний, 4а, 4б;

пров. Ліверпульський, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7;

пров. Лінійний, 1-6;

пров. Люстдорфський, 1-9;

пров. Опішнянський (пров. Псковський);

пров. Рибальський;

пров. Рівності;

пров. Сирітський, 1,5а;

пров. Смілий, 1- 16;

пров. Тепличний, 1;

пров. Трамвайний, 2;

пров. Чорноморський, 3, 5;

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;

пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушка), 1б-22Б.

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

пров. Хотинський (пров.1-а Ползунова);

пров. Георгія Гусака-Гусаченка (2-а Ползунова);

А. Бучми (Михайла Білиського);

Острозька (Амурська);

Буджацька (Ангарська);

Аркаса;

Бажана;

Бахчева;

Ближні Млини (Кондренка);

Богуна;

Братська;

В. Сосюри;

Ганни Михайленко (Спартаківська);

Героїв Зміїного (Бородінська);

Горизонтальна;

Гранатна;

Дальницька;

Дунайська;

Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна); Зернова;

Злакова;

Йозефа Прибіка (Мінська);

Казанська;

Клименка, 25, 33в;

Композитора Вербицького (О. Вронського);

Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65;

Кордонна;

Косяченка Олексія;

Курганська;

Леонова;

Локальна, 1-15;

Магістральна, 102-112;

вул. Макова, 2-72;

Малішевського (Гастелло);

Мигдальна;

Миколи Лисенка (Корнюшина);

Нескучна;

Озерна;

Олексія Вадатурського (Малиновського);

Патріотична;

П. Лещенка;

Північна;

Платанова;

Радісна, 114, 116;

Санітарна;

Св. Ріхтера;

Семінарська;

Сільська;

Текстильників;

Тетяни Тесс;

Тираспольське шосе, 31- 219;

Тираспольська, 28;

Тіниста, 9/корп.12;

Туристська;

Учнівська;

Ференца Ліста (Єліна);

Чумацька;

дорога Овідіопольська, 3/1;

пров. Кам’янецький (пров. 1-й Амурський);

пров. 1-й Лазурний;

пров. 1-й Ползунова, 12а, 19;

пров. 2-й Бузковий, 1-19;

пров. Бородінський;

пров. Гранатний;

пров. Кордонний;

Ольги Благовидової (Кострова);

пров. Маковий;

пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4;

пров. Парашутний;

пров. Північний;

пров. Проточний;

пров. К. Прігова (пров. Спартаківський);

пров. Туристський;

пров. Чернівецький;

просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна), 6а, 8а;

просп. Шевченка, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б;

шосе Тираспольське, 111, 113, 115.

Роботи до 17.00.

Північний РЕМ:

З 10-ої по 12-у лінію на ж/м;

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінія;

2-й Лиманчик;

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 9-а, 10-а, Пересипська;

1-а Сортувальна;

Вікандера і Ларсена (8-го Березня);

Андріївського;

Балтська дор.;

Головатого отамана, 33-103;

Долинська, 3-13;

Жевахова, 5;

Залізнична;

Капітана Кузнєцова, 71-102;

Керченська,101-131;

Лесі Українки, 86а;

Лиманна;

Лузанівська;

Миколаївська дорога, 293, 295, 289, 289а, 291;

Миколи Гефта, 44;

Наливна,1, 4, 4а;

Отамана Чепіги, 4-104, 17-83;

28 бригади (Паустовського), 2-12, 17-29;

Петренка, 21;

Церковна, 3, 8, 29;

Червона, 5, 7, 9, 15;

Чорноморського Козацтва, 26-298;

пров. 9-й, 11-й, 12-й, Чорноморський;

пров. 1-й Локомотивний, 1-20;

пров. 1-й Пересипський, 1/1;

пров. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й Соляний;

пров. 2-й Керченський;

пров. 2-й, 3-й, Локомотивний;

пров. 3-й Залізничний;

пров. Лиманний, 3-19;

пров. Павла Кравцова, 2, 2Б;

просп. Княза Володимира Великого (просп. Добровольського), 114-130, 151-159.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою у на офіційному сайті компанії. Якщо ні — повідомте про відсутність електрики у зручний вам спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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