Планові відключення електроенергії в Одесі 6 листопада

Відключення електрики в Одесі — хто залишиться без світла
У середу, 6 листопада, тисячі квартир у різних районах міста лишилися без світла. Електроенергію відключили через ремонтні роботи. Повернути електрику обіцяють до вечора. Однак час ввімкнення може змінюватися, залежно від складності робіт.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- З 1-ої лінії 6-ої ст. Люстдорфської дороги по 6-у лінію 6-ої ст. Люстдорфської дороги;
- Абрикосова;
- Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;
- Ак. Корольова, 29-37а;
- Горіхова;
- Дачна, 4/2;
- Довга, 23-121;
- Друга, 18Б, 20;
- Дубовий Гай;
- Зелена;
- Левітана, 30-42, 67;
- Люстдорфська дорога, 14-240;
- Лігінська (Макаренка);
- Миколи Троїцького, 3Б;
- Офіцерська;
- Бориса Едуардса (Писарева);
- Петриківська (Псковська), 3-19а;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-196;
- Семена Яхненка;
- Симоненка, 2а;
- Айвазовського (Тімірязєва);
- Трамвайна;
- Тролейбусна;
- Ак. Вернадського (Тульська);
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- пров. 1-й Офіцерський;
- пров. 1-й Рівності;
- пров. 1-й Сирітський, 1, 3, 3а, 5, 7, 9;
- пров. 1-й Тепличний, 1-9, 2-10;
- пров. Гайдамацький (пров. Тімірязєва), 1- 8, 49, 49а, 62;
- пров. 2-й Офіцерський, 2-10;
- пров. 2-й Сирітський, 1-6;
- пров. Абрикосовий,1-43;
- пров. Вишневий, 46, 48, 50;
- пров. Дружний;
- пров. Електричний, 4а, 4б;
- пров. Ліверпульський, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7;
- пров. Лінійний, 1-6;
- пров. Люстдорфський, 1-9;
- пров. Опішнянський (пров. Псковський);
- пров. Рибальський;
- пров. Рівності;
- пров. Сирітський, 1,5а;
- пров. Смілий, 1- 16;
- пров. Тепличний, 1;
- пров. Трамвайний, 2;
- пров. Чорноморський, 3, 5;
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
- пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушка), 1б-22Б.
Роботи до 18.00.
Центральний РЕМ:
- пров. Хотинський (пров.1-а Ползунова);
- пров. Георгія Гусака-Гусаченка (2-а Ползунова);
- А. Бучми (Михайла Білиського);
- Острозька (Амурська);
- Буджацька (Ангарська);
- Аркаса;
- Бажана;
- Бахчева;
- Ближні Млини (Кондренка);
- Богуна;
- Братська;
- В. Сосюри;
- Ганни Михайленко (Спартаківська);
- Героїв Зміїного (Бородінська);
- Горизонтальна;
- Гранатна;
- Дальницька;
- Дунайська;
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна); Зернова;
- Злакова;
- Йозефа Прибіка (Мінська);
- Казанська;
- Клименка, 25, 33в;
- Композитора Вербицького (О. Вронського);
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65;
- Кордонна;
- Косяченка Олексія;
- Курганська;
- Леонова;
- Локальна, 1-15;
- Магістральна, 102-112;
- вул. Макова, 2-72;
- Малішевського (Гастелло);
- Мигдальна;
- Миколи Лисенка (Корнюшина);
- Нескучна;
- Озерна;
- Олексія Вадатурського (Малиновського);
- Патріотична;
- П. Лещенка;
- Північна;
- Платанова;
- Радісна, 114, 116;
- Санітарна;
- Св. Ріхтера;
- Семінарська;
- Сільська;
- Текстильників;
- Тетяни Тесс;
- Тираспольське шосе, 31- 219;
- Тираспольська, 28;
- Тіниста, 9/корп.12;
- Туристська;
- Учнівська;
- Ференца Ліста (Єліна);
- Чумацька;
- дорога Овідіопольська, 3/1;
- пров. Кам’янецький (пров. 1-й Амурський);
- пров. 1-й Лазурний;
- пров. 1-й Ползунова, 12а, 19;
- пров. 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Бородінський;
- пров. Гранатний;
- пров. Кордонний;
- Ольги Благовидової (Кострова);
- пров. Маковий;
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4;
- пров. Парашутний;
- пров. Північний;
- пров. Проточний;
- пров. К. Прігова (пров. Спартаківський);
- пров. Туристський;
- пров. Чернівецький;
- просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна), 6а, 8а;
- просп. Шевченка, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б;
- шосе Тираспольське, 111, 113, 115.
Роботи до 17.00.
Північний РЕМ:
- З 10-ої по 12-у лінію на ж/м;
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінія;
- 2-й Лиманчик;
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 9-а, 10-а, Пересипська;
- 1-а Сортувальна;
- Вікандера і Ларсена (8-го Березня);
- Андріївського;
- Балтська дор.;
- Головатого отамана, 33-103;
- Долинська, 3-13;
- Жевахова, 5;
- Залізнична;
- Капітана Кузнєцова, 71-102;
- Керченська,101-131;
- Лесі Українки, 86а;
- Лиманна;
- Лузанівська;
- Миколаївська дорога, 293, 295, 289, 289а, 291;
- Миколи Гефта, 44;
- Наливна,1, 4, 4а;
- Отамана Чепіги, 4-104, 17-83;
- 28 бригади (Паустовського), 2-12, 17-29;
- Петренка, 21;
- Церковна, 3, 8, 29;
- Червона, 5, 7, 9, 15;
- Чорноморського Козацтва, 26-298;
- пров. 9-й, 11-й, 12-й, Чорноморський;
- пров. 1-й Локомотивний, 1-20;
- пров. 1-й Пересипський, 1/1;
- пров. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й Соляний;
- пров. 2-й Керченський;
- пров. 2-й, 3-й, Локомотивний;
- пров. 3-й Залізничний;
- пров. Лиманний, 3-19;
- пров. Павла Кравцова, 2, 2Б;
- просп. Княза Володимира Великого (просп. Добровольського), 114-130, 151-159.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у вас немає світла, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою у на офіційному сайті компанії. Якщо ні — повідомте про відсутність електрики у зручний вам спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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