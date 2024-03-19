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Отключение электроснабжения в Одессе — где не будет света до вечера

19 марта 2024 11:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Отключение электроснабжения в Одессе — где не будет света до вечера
Выключенная лампочка. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Некоторые одесситы, подключенные к центральной и южной энергораспределительной сети, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В Центральном РЭСе работы выполняются по адресам:

  • ул. Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14,
  • ул. Пастера, 2,
  • ул. Старопортофранковская, 5, 6, 7, 9, 11, 13,
  • ул. Новосельского, 14, 16.

График работы — до 19:00.

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В Южном РЭСе работы выполняются по следующим адресам:

  • ул. Амундсена,
  • ул. Дача Ковалевского,
  • ул. Магнитогорская,
  • ул. Николая Гумилева, 1, 1а, 2, 2а, 4а,
  • ул. Художника Федорова,
  • пров. 1-й Колхозный,
  • пров. Маячный, 1/корп.1,
  • ул. Панченко,
  • ул. Рыболовная Балка,
  • пров. Рулевой,
  • пров. Байдарочный,
  • пров. Якорный,
  • пров. Лодочный,
  • ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса),
  • пров. Павлова,
  • ул. Николая Кулиша,
  • ул. Ужасы,
  • ул. Дмитрия Донского,
  • ул. Жаботинского,
  • ул. Левкоева,
  • ул. Петрашевского,
  • ул. Прорезная,
  • ул. Розовая,
  • ул. Ромашкова,
  • ул. Обильно,
  • ул. Сокко,
  • проул. 1-й Тупиковый,
  • проул. Михаила Слабченко,
  • проул. Гиацинтовый, 13.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в Украине до конца весны могут принять повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. В среднем цена может подскочить на 12%.

Также мы писали, что некоторые поставщики обновят тарифы на электроэнергию для одной категории потребителей. Изменения произойдут с 1 апреля 2024 года.

Добавим, что в Украине целая категория граждан может платить всего 25% суммы за жилищно-коммунальные услуги. На столь немалые льготы от государства имеют право участники боевых действий, а также их семьи.

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