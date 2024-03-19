Відключення електропостачання в Одесі — де не буде світла до вечора
Деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчої мережі, залишилися сьогодні без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
У Центральному РЕМі роботи виконуються за адресами:
- вул. Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14,
- вул. Пастера, 2,
- вул. Старопортофранківська, 5, 6, 7, 9, 11, 13,
- вул. Новосельського, 14, 16.
Графік роботи — до 19:00.
У Південному РЕМі роботи виконуються за такими адресами:
- вул. Амундсена,
- вул. Дача Ковалевського,
- вул. Магнітогорська,
- вул. Миколи Гумільова, 1, 1а, 2, 2а, 4а,
- вул. Художника Федорова,
- пров. 1-й Колгоспний,
- пров. Маячний, 1/корп.1,
- вул. Панченка,
- вул. Рибальська Балка,
- пров. Рульовий,
- пров. Байдарочний,
- пров. Якірний,
- пров. Човновий,
- вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса),
- пров. Павлова,
- вул. Миколи Куліша,
- вул. Ждахи,
- вул. Дмитра Донського,
- вул. Жаботинського,
- вул. Левкоєва,
- вул. Петрашевського,
- вул. Прорізна,
- вул. Рожева,
- вул. Ромашкова,
- вул. Рясна,
- вул. Сакко,
- пров. 1-й Тупиковий,
- пров. Михайла Слабченка,
- пров. Гіацинтовий, 13.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.
Також ми писали, що деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.
Додамо, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.
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