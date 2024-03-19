Відключення електропостачання в Одесі — де не буде світла до вечора

Виключена лампочка. Фото: УНІАН

Деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчої мережі, залишилися сьогодні без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У Центральному РЕМі роботи виконуються за адресами:

вул. Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14,

вул. Пастера, 2,

вул. Старопортофранківська, 5, 6, 7, 9, 11, 13,

вул. Новосельського, 14, 16.

Графік роботи — до 19:00.

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У Південному РЕМі роботи виконуються за такими адресами:

вул. Амундсена,

вул. Дача Ковалевського,

вул. Магнітогорська,

вул. Миколи Гумільова, 1, 1а, 2, 2а, 4а,

вул. Художника Федорова,

пров. 1-й Колгоспний,

пров. Маячний, 1/корп.1,

вул. Панченка,

вул. Рибальська Балка,

пров. Рульовий,

пров. Байдарочний,

пров. Якірний,

пров. Човновий,

вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса),

пров. Павлова,

вул. Миколи Куліша,

вул. Ждахи,

вул. Дмитра Донського,

вул. Жаботинського,

вул. Левкоєва,

вул. Петрашевського,

вул. Прорізна,

вул. Рожева,

вул. Ромашкова,

вул. Рясна,

вул. Сакко,

пров. 1-й Тупиковий,

пров. Михайла Слабченка,

пров. Гіацинтовий, 13.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.

Також ми писали, що деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.

Додамо, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.