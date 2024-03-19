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Відключення електропостачання в Одесі — де не буде світла до вечора

19 березня 2024 11:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Відключення електропостачання в Одесі — де не буде світла до вечора
Виключена лампочка. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчої мережі, залишилися сьогодні без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У Центральному РЕМі роботи виконуються за адресами:

  • вул. Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14,
  • вул. Пастера, 2,
  • вул. Старопортофранківська, 5, 6, 7, 9, 11, 13,
  • вул. Новосельського, 14, 16.

Графік роботи — до 19:00.

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У Південному РЕМі роботи виконуються за такими адресами:

  • вул. Амундсена,
  • вул. Дача Ковалевського,
  • вул. Магнітогорська,
  • вул. Миколи Гумільова, 1, 1а, 2, 2а, 4а,
  • вул. Художника Федорова,
  • пров. 1-й Колгоспний,
  • пров. Маячний, 1/корп.1,
  • вул. Панченка,
  • вул. Рибальська Балка,
  • пров. Рульовий,
  • пров. Байдарочний,
  • пров. Якірний,
  • пров. Човновий,
  • вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса),
  • пров. Павлова,
  • вул. Миколи Куліша,
  • вул. Ждахи,
  • вул. Дмитра Донського,
  • вул. Жаботинського,
  • вул. Левкоєва,
  • вул. Петрашевського,
  • вул. Прорізна,
  • вул. Рожева,
  • вул. Ромашкова,
  • вул. Рясна,
  • вул. Сакко,
  • пров. 1-й Тупиковий,
  • пров. Михайла Слабченка,
  • пров. Гіацинтовий, 13.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.

Також ми писали, що деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.

Додамо, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.

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