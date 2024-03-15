Отключение электроснабжения в Одессе — кто будет без света до вечера

Ремонтная бригада ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 15 марта, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Южный РЭС:

Ильфа и Петрова, 29;

Золотой Берег — все дома;

пер. Узкий — все дома;

Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а;

Фонтанская дорога, 114, 165, 165/11, 165/12, 165/корп.9, 173, 173/корп.2;

пер. Амбулаторный — все дома;

пер. Белякова — все дома;

пер. Всеволода Змиенко — все дома;

Дача Ковалевского — все дома;

Леваневского, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11;

Рыболовная Балка, 3;

пер. 2-й Мичманский, 2;

пер. Байдукова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 5, 7;

пер. Леваневского, 1, 2, 2а, 3/корп.1, 11;

пер. Фестивальный 1/корп.1, 1/корп.2, 1А, 2, 3, 4;

просп. Небесной сотни, 10, 14;

Семена Яхненко — все дома,

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я линии 6-й ст. Люстдорфской дороги — все дома;

Костанди — все дома,

Марии Демченко — все дома;

3-я линия Люстдорфской дороги, 142/корп.1, 143, 144/3, 144/корп.1, 144/корп.3, 146/корп.1, 148.

Северный РЭС:

Академика Заболотного, 57, 59.

Семена Палия, 93.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что задолженность за потребленные жилищно-коммунальные услуги имеет негативные последствия, как для потребителя, так и для поставщиков услуг. Чтобы погасить накопившиеся долги, можно заключить договор о реструктуризации.

Добавим, что в Украине целая категория граждан может платить всего 25% суммы за жилищно-коммунальные услуги. На столь немалые льготы от государства имеют право участники боевых действий, а также их семьи.