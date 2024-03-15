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Відключення електропостачання в Одесі — хто буде без світла до вечора

15 березня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення електропостачання в Одесі — хто буде без світла до вечора
Ремонтна бригада ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 15 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Ільфа і Петрова, 29;
  • Золотий Берег — усі будинки;
  • пров. Вузький — усі будинки;
  • Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а;
  • Фонтанська дорога, 114, 165, 165/11, 165/12, 165/корп.9, 173, 173/корп.2;
  • пров. Амбулаторний — усі будинки;
  • пров. Бєлякова — усі будинки;
  • пров. Всеволода Змієнка — усі будинки;
  • Дача Ковалевського — усі будинки;
  • Леваневського, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11;
  • Рибальська Балка, 3;
  • пров. 2-й Мічманський, 2;
  • пров. Байдукова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 5, 7;
  • пров. Леваневського, 1, 2, 2а, 3/корп.1, 11;
  • пров. Фестивальний 1/корп.1, 1/корп.2, 1А, 2, 3, 4;
  • просп. Небесної сотні, 10, 14;
  • Семена Яхненка — усі будинки, 
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а лінії 6-ї ст. Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • Костанді — усі будинки, 
  • Марії Демченко — усі будинки;
  • 3-я лінія Люстдорфської дороги, 142/корп.1, 143, 144/3, 144/корп.1, 144/корп.3, 146/корп.1, 148.

Північний РЕМ:

  • Академіка Заболотного, 57, 59.
  • Семена Палія,  93. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги має негативні наслідки як для споживача, так і для постачальників послуг. Щоб погасити накопичені борги, можна укласти договір про реструктуризацію.

Додамо, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.

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електропостачання
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ДТЕК
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