Отключения в Одессе — некоторые горожане остались без воды до вечера

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 апреля, у некоторых жителей Одессы не будет воды. Водоснабжение части горожан планируют вернуть к 17:00, а остальным — около 20:30. Отметим, что время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Фонтанская дорога 8/1,8/2, 8/3, 8/4;

Воды не будет до 17:00.

Днепропетровская дорога, 103 — 111;

просп. Ак. Заболотного, 54 — 58.

Воды не будет до 20.30.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

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Напомним, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.



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