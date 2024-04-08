Відключення в Одесі — деякі містяни залишились без води до вечора

Вода капає з крану. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 квітня, у деяких жителів Одеси не буде води. Водопостачання частині містян планують повернути до 17:00, а решті — близько 20:30. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

Фонтанська дорога 8/1,8/2, 8/3, 8/4;

Води не буде до 17:00.

Дніпропетровська дорога, 103 — 111;

просп. Ак. Заболотного, 54 — 58.

Води не буде до 20:30.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.



Також ми писали, що Група Нафтогаз повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів. Зокрема, ще понад 500 тисяч українців платитимуть за газ по-новому.