Графики отключений света в Одесской области 9 июня — ДТЭК

Отключение по-новому — как будут действовать графики света на Одесчине завтра
В Одесской области в воскресенье, 9 июня, почасовые отключения электроэнергии будут применяться всего два часа: с 20:00 до 22:00. Потребители должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.
Отключение света в Одесской области
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Энергетики отмечают, что существует большая вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне. Поэтому одесситы призывают не включать все мощные приборы одновременно.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-боту вViber;
- чат-боту в Telegram;
- частные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, долгосрочные блекауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.
Также мы писали, что в Украине местным властям поставили задачу ограничить уличное освещение . Что касается бизнеса, то власти призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, не критичного для производственной деятельности.
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