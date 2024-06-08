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Відключення по-новому — як діятимуть графіки світла на Одещині завтра

8 червня 2024 23:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла на Одещині 9 червня — ДТЕК
Дівчина без світла працює за ноутбуком. Фото: Freepik
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області у неділю, 9 червня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися лише дві години: з 20:00 до 22:00. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Стабілізаційні графіки для першої групи
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки для другої групи
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прибори одночасно.

Стабілізаційні графіки длятретьої групи
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки длячетвертої групи
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатись графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня єлектроенергія?");
  • чат-боту  у Viber;
  • чат-боту  у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Стабілізаційні графіки для п'ятої групи
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки для шостої групи
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.

Також ми писали, що в Україні місцевій владі поставили завдання обмежити вуличне освітлення. Що стосується бізнесу, то влада закликала обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. 

відключення світла
світло
Одеса
електроенергія
Одеська область
Одеська ОДА
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