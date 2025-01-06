Отключение света в Одессе 6 января - графики, адреса ремонтов

Отключения света 6 января — кому из одесситов подготовиться
В понедельник, 6 января, в Одессе не запланированы стабилизационные отключения электроэнергии. В то же время из-за ремонтных работ часть горожан осталась без света до вечера. Время и адреса ремонтов могут меняться в течение дня. Об изменениях сообщат заранее.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Плановые работы
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская;
- Бориса Эдуардса, 28-40в;
- Рыбальская, 20;
- Ровности, 84-104, 195;
- Айвазовского;
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- переулок 1-й Равенства, 90, 86,197;
- переулок Абрикосовый 1-29;
- переулок Ровности, 92;
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Центральный РЭС
Работает до 19:00:
- Аркаса, 37а-74;
- Иоганна Гена, 1-20;
- Базарная, 94-114;
- Богуна, 6а,12/2,21;
- Бородинская, 34;
- Малишевского;
- Героев Змеиного, 26-79;
- Горизонтальная, 10-60;
- Йозефа Прибика;
- Цветочная,1- 33;
- Клименка, 25,33в;
- Кордонная, 25-74;
- Косяченко Алексея;
- Литвака Бориса, 3-12;
- Магистральная, 56, 58, 58а;
- Николы Лысенко;
- Нескучная, 11-56;
- Ольгиевская, 6-10;
- Пастера, 11, 14,16,18;
- Патриотическая;
- Петра Лещенко, 24-102;
- Северная, 11-44;
- Платановая;
- Буковинская (Ползунова), 1-7;
- Преображенская, 49, 49/51, 68;
- Радисная, 114,116;
- Святослава Рихтера;
- Сельская, 29-44;
- Тесс, 1-19, 34а,43б;
- Туристская, 7а,8а,8б,9,14,15;
- Успенская, 109-129;
- Утесова, 3-11;
- Ученическая, 57,59,61, 43а;
- Чумацкая, 103;
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6;
- переулок 1-й Ползунова;
- переулок 2-й Сиреневый;
- переулок Бузковый, 2/корп.2;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок Ковровый, 5,7,9;
- Ольги Благовидовой, 7, 30,30/2,34,37а;
- переулок Хотинский (пер. Ползунова), 2-24;
- переулок Черновицкий, 21-40;
- проезд Бузьковый, 1-6.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 9-я линия на жилом массиве;
- 10-я линия на жилом массиве;
- 11-я линия на жилом массиве;
- 12-я линия на жилом массиве;
- 13-я линия на жилом массиве;
- 14-я линия на жилом массиве;
- 15-я линия на жилом массиве;
- 19-я линия на жилом массиве;
- 22-я линия на жилом массиве;
- 23-я линия на жилом массиве;
- 24-я линия на жилом массиве;
- 32-я линия на жилом массиве;
- Героев обороны Одессы, 22-66;
- Жолио Кюри, 24-52;
- Капитана Кузнецова, 69-108;
- Бахмутская, 82-165;
- Леси Украинки, 45-102;
- Марсельская, 1-20;
- Орловская, 1-13;
- переулок Профессора Беркевича;
- (переулок 1-й Орловский), 2-6;
- просп. Владимира Великого князя, 61-98.
Куда обращаться в случае отключения света
Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Ранее мы рассказывали, где в случае необходимости можно узнать графики отключений света. Также мы сообщали, какие изменения в энергетической сфере прогнозируют эксперты в 2025 году.
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