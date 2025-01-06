Отключение света в Одессе 6 января - графики, адреса ремонтов

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

В понедельник, 6 января, в Одессе не запланированы стабилизационные отключения электроэнергии. В то же время из-за ремонтных работ часть горожан осталась без света до вечера. Время и адреса ремонтов могут меняться в течение дня. Об изменениях сообщат заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Плановые работы

Южный РЭС

Работы до 19:00:

Абрикосовая, 4-105а;

Дачная, 4/2;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская;

Бориса Эдуардса, 28-40в;

Рыбальская, 20;

Ровности, 84-104, 195;

Айвазовского;

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

переулок 1-й Равенства, 90, 86,197;

переулок Абрикосовый 1-29;

переулок Ровности, 92;

переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральный РЭС

Работает до 19:00:

Аркаса, 37а-74;

Иоганна Гена, 1-20;

Базарная, 94-114;

Богуна, 6а,12/2,21;

Бородинская, 34;

Малишевского;

Героев Змеиного, 26-79;

Горизонтальная, 10-60;

Йозефа Прибика;

Цветочная,1- 33;

Клименка, 25,33в;

Кордонная, 25-74;

Косяченко Алексея;

Литвака Бориса, 3-12;

Магистральная, 56, 58, 58а;

Николы Лысенко;

Нескучная, 11-56;

Ольгиевская, 6-10;

Пастера, 11, 14,16,18;

Патриотическая;

Петра Лещенко, 24-102;

Северная, 11-44;

Платановая;

Буковинская (Ползунова), 1-7;

Преображенская, 49, 49/51, 68;

Радисная, 114,116;

Святослава Рихтера;

Сельская, 29-44;

Тесс, 1-19, 34а,43б;

Туристская, 7а,8а,8б,9,14,15;

Успенская, 109-129;

Утесова, 3-11;

Ученическая, 57,59,61, 43а;

Чумацкая, 103;

переулок 1-й Сиреневый, 1-6;

переулок 1-й Ползунова;

переулок 2-й Сиреневый;

переулок Бузковый, 2/корп.2;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5,7,9;

Ольги Благовидовой, 7, 30,30/2,34,37а;

переулок Хотинский (пер. Ползунова), 2-24;

переулок Черновицкий, 21-40;

проезд Бузьковый, 1-6.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

9-я линия на жилом массиве;

10-я линия на жилом массиве;

11-я линия на жилом массиве;

12-я линия на жилом массиве;

13-я линия на жилом массиве;

14-я линия на жилом массиве;

15-я линия на жилом массиве;

19-я линия на жилом массиве;

22-я линия на жилом массиве;

23-я линия на жилом массиве;

24-я линия на жилом массиве;

32-я линия на жилом массиве;

Героев обороны Одессы, 22-66;

Жолио Кюри, 24-52;

Капитана Кузнецова, 69-108;

Бахмутская, 82-165;

Леси Украинки, 45-102;

Марсельская, 1-20;

Орловская, 1-13;

переулок Профессора Беркевича;

(переулок 1-й Орловский), 2-6;

просп. Владимира Великого князя, 61-98.

Куда обращаться в случае отключения света

Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы рассказывали, где в случае необходимости можно узнать графики отключений света. Также мы сообщали, какие изменения в энергетической сфере прогнозируют эксперты в 2025 году.