Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отключения света 6 января — кому из одесситов подготовиться arrow

Отключения света 6 января — кому из одесситов подготовиться

6 января 2025 09:43
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе 6 января - графики, адреса ремонтов
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В понедельник, 6 января, в Одессе не запланированы стабилизационные отключения электроэнергии. В то же время из-за ремонтных работ часть горожан осталась без света до вечера. Время и адреса ремонтов могут меняться в течение дня. Об изменениях сообщат заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:
Отключение света в Одессе в понедельник - графики и ремонты - фото 1
Уведомление о ремонтах. Фото: скриншот

Плановые работы

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская;
  • Бориса Эдуардса, 28-40в;
  • Рыбальская, 20;
  • Ровности, 84-104, 195;
  • Айвазовского;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • переулок 1-й Равенства, 90, 86,197;
  • переулок Абрикосовый 1-29;
  • переулок Ровности, 92;
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральный РЭС

Работает до 19:00:

  • Аркаса, 37а-74;
  • Иоганна Гена, 1-20;
  • Базарная, 94-114;
  • Богуна, 6а,12/2,21;
  • Бородинская, 34;
  • Малишевского;
  • Героев Змеиного, 26-79;
  • Горизонтальная, 10-60;
  • Йозефа Прибика;
  • Цветочная,1- 33;
  • Клименка, 25,33в;
  • Кордонная, 25-74;
  • Косяченко Алексея;
  • Литвака Бориса, 3-12;
  • Магистральная, 56, 58, 58а;
  • Николы Лысенко;
  • Нескучная, 11-56;
  • Ольгиевская, 6-10; 
  • Пастера, 11, 14,16,18;
  • Патриотическая;
  • Петра Лещенко, 24-102;
  • Северная, 11-44;
  • Платановая;
  • Буковинская (Ползунова), 1-7;
  • Преображенская, 49, 49/51, 68;
  • Радисная, 114,116;
  • Святослава Рихтера;
  • Сельская, 29-44;
  • Тесс, 1-19, 34а,43б;
  • Туристская, 7а,8а,8б,9,14,15;
  • Успенская, 109-129;
  • Утесова, 3-11;
  • Ученическая, 57,59,61, 43а;
  • Чумацкая, 103;
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6; 
  • переулок 1-й Ползунова; 
  • переулок 2-й Сиреневый;
  • переулок Бузковый, 2/корп.2;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5,7,9;
  • Ольги Благовидовой, 7, 30,30/2,34,37а;
  • переулок Хотинский (пер. Ползунова), 2-24;
  • переулок Черновицкий, 21-40; 
  • проезд Бузьковый, 1-6.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • 9-я линия на жилом массиве;
  • 10-я линия на жилом массиве;
  • 11-я линия на жилом массиве; 
  • 12-я линия на жилом массиве;
  • 13-я линия на жилом массиве;
  • 14-я линия на жилом массиве;
  • 15-я линия на жилом массиве;
  • 19-я линия на жилом массиве; 
  • 22-я линия на жилом массиве; 
  • 23-я линия на жилом массиве; 
  • 24-я линия на жилом массиве;
  • 32-я линия на жилом массиве;
  • Героев обороны Одессы, 22-66; 
  • Жолио Кюри, 24-52;
  • Капитана Кузнецова, 69-108;
  • Бахмутская, 82-165;
  • Леси Украинки, 45-102;
  • Марсельская, 1-20;
  • Орловская, 1-13;
  • переулок Профессора Беркевича;
  • (переулок 1-й Орловский), 2-6;
  • просп. Владимира Великого князя, 61-98.

Куда обращаться в случае отключения света

Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы рассказывали, где в случае необходимости можно узнать графики отключений света. Также мы сообщали, какие изменения в энергетической сфере прогнозируют эксперты в 2025 году.

Одесса Новости Одессы отключения света графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:17 Зеленский рассказал, как он относится к Одессе

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

10:09 Киевстар изменит стоимость и условия тарифов — перечень

09:53 Россия запустила по Украине 128 дронов — сколько целей сбила ПВО

09:43 Отключения света 6 января — кому из одесситов подготовиться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:28 Катастрофа в Черном море — погибли десятки дельфинов

09:27 Разлив нефти в Керченском проливе — погибло более 30 дельфинов

09:22 В Харькове женщина судилась с Ощадбанком из-за снятия 64 тыс. грн

09:19 Очереди на границе Украины — на некоторых КПП есть пробки

09:17 Лучшие компактные смартфоны для покупки в 2025 году

10:17 Зеленский рассказал, как он относится к Одессе

10:09 Киевстар изменит стоимость и условия тарифов — перечень

09:53 Россия запустила по Украине 128 дронов — сколько целей сбила ПВО

09:43 Отключения света 6 января — кому из одесситов подготовиться

09:28 Катастрофа в Черном море — погибли десятки дельфинов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:27 Разлив нефти в Керченском проливе — погибло более 30 дельфинов

09:22 В Харькове женщина судилась с Ощадбанком из-за снятия 64 тыс. грн

09:19 Очереди на границе Украины — на некоторых КПП есть пробки

09:17 Лучшие компактные смартфоны для покупки в 2025 году

08:59 Метапневмовирус — симптомы и как уберечься от инфекции

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю