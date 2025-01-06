Відключення світла в Одесі 6 січня — графіки, адреси ремонтів

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

У понеділок, 6 січня, в Одесі не заплановані стабілізаційні відключення електроенергії. Водночас через ремонтні роботи частина містян залишилася без світла до вечора. Час та адреси ремонтів можуть змінюватися протягом дня. Про зміни повідомлять заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

Абрикосова, 4-105а;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська;

Бориса Едуардса, 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-104, 195;

Айвазовського;

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

провулок 1-й Рівності, 90, 86,197;

провулок Абрикосовий 1-29;

провулок Рівності, 92;

провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

Аркаса, 37а-74;

Іоганна Гена, 1-20;

Базарна, 94-114;

Богуна, 6а,12/2,21;

Бородінська, 34;

Малішевського;

Героїв Зміїного, 26-79;

Горизонтальна, 10-60;

Йозефа Прибіка;

Квіткова,1- 33;

Клименка, 25,33в;

Кордонна, 25-74;

Косяченка Олексія;

Літвака Бориса, 3-12;

Магістральна, 56, 58, 58а;

Миколи Лисенка;

Нескучна, 11-56;

Ольгієвська, 6-10;

Пастера, 11, 14,16,18;

Патріотична;

Петра Лещенка, 24-102;

Північна, 11-44;

Платанова;

Буковинська (Ползунова), 1-7;

Преображенська, 49, 49/51, 68;

Радісна, 114,116;

Святослава Ріхтера;

Сільська, 29-44;

Тесс, 1-19, 34а,43б;

Туристська, 7а,8а,8б,9,14,15;

Успенська, 109-129;

Утьосова, 3-11;

Учнівська, 57,59,61, 43а;

Чумацька, 103;

провулок 1-й Бузковий, 1-6;

провулок 1-й Ползунова;

провулок 2-й Бузковий;

провулок Бузьковий, 2/корп.2;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5,7,9;

Ольги Благовидової, 7, 30,30/2,34,37а;

провулок Хотинський (пров. Ползунова), 2-24;

провулок Чернівецький, 21-40;

проїзд Бузьковий, 1-6.

Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

9-а лінія на житловому масиві;

10-а лінія на житловому масиві;

11-а лінія на житловому масиві;

12-а лінія на житловому масиві;

13-а лінія на житловому масиві;

14-а лінія на житловому масиві;

15-а лінія на житловому масиві;

19-а лінія на житловому масиві;

22-а лінія на житловому масиві;

23-я лінія на житловому масиві;

24-а лінія на житловому масиві;

32-а лінія на житловому масиві;

Героїв оборони Одеси, 22-66;

Жоліо Кюрі, 24-52;

Капітана Кузнєцова, 69-108;

Бахмутська, 82-165;

Лесі Українки, 45-102;

Марсельська, 1-20;

Орловська, 1-13;

провулок Професора Беркевича;

(провулок 1-й Орловський), 2-6;

просп. Володимира Великого князя, 61-98.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми розповідали, де у разі необхідності можна дізнатися графіки відключень світла. Також ми повідомляли, які зміни в енергетичній сфері прогнозують експерти у 2025 році.