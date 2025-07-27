Графики света в Одессе 28 июля - будут ли отключения

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики продолжают ремонты после российских обстрелов. Однако на 28 июля в Одессе и области не запланировано почасовых отключений света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, сколько ГВт уже восстановили в Украине после массированных атак россиян. А также сообщали, как изменятся платежки после роста напряжения в розетках.