Відключення світла за графіками в Одесі 27 липня — актуальна інформація

Графіки світла в Одесі — чи очікувати обмежень завтра
Попри ракетні удари РФ по енергооб'єктах України, 27 липня в Одесі та області не планують відключати електроенергію. Енергетики продовжують лагодити об’єкти, а обмеження поки не вводять.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали, скільки прийдеться платити одеситам з 1 серпня за газ. А також повідомляли, чому влітку можливі відключення електрики.
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