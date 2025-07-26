Отключение света по графикам в Одессе 27 июля - актуальная информация

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на ракетные удары РФ по энергообъектам Украины, 27 июля в Одессе и области не планируют отключать электроэнергию. Энергетики продолжают чинить объекты, а ограничения пока не вводят.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, сколько придется платить одесситам с 1 августа за газ. А также сообщали, почему летом возможны отключения электричества.