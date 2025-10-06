Электроснабжение в Одессе 7 октября: отключений не прогнозируют, энергетики работают над восстановлением

Отключение света — какие будут графики в Одессе завтра
Завтра, 7 октября, в Одессе не предвидятся плановые или аварийные отключения электроэнергии. Энергетические службы непрерывно работают над ликвидацией повреждений, вызванных недавними атаками.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Где узнать графики
Потребление электроэнергии в Украине держится на стабильно высоком уровне. По состоянию на утро оно ниже чем вчера на 1%. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет — можно несколькими способами с:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
