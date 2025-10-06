Електропостачання в Одесі 7 жовтня: відключень не прогнозують, енергетики працюють над відновленням

Нічний Пасаж. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 7 жовтня, в Одесі не передбачаються планові або аварійні вимкнення електроенергії. Енергетичні служби безперервно працюють над ліквідацією пошкоджень, спричинених недавніми атаками.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії в Україні тримається на стабільно високому рівні. Станом на ранок воно нижче ніж вчора на 1%. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло — можна кількома способами з:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

