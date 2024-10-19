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Отключение света — кто из одесситов сегодня будет без электроснабжения

19 октября 2024 10:23
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Где в Одессе нет света сегодня, 19 октября — список адресов
Энергетики чинят электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В субботу, 19 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи одесситов остались без света. Электроснабжение горожанам обещают вернуть к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом в субботу, 19 октября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Северный РЭС:

  • ул. Ж.Кюри, 15-64,
  • ул. Марсельская, 1-20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 61-98,
  • ул. Г.Обороны Одессы, 14-66,
  • ул. Кузнецова, 67-108,
  • ул. Л.Украинки, 45-122,
  • ул. Керченская, 101-131,
  • пер. 2‑й Керченский, 1-15,
  • ул. Соляна, 4-85,
  • ул. Победы, 47-87,
  • ул. Мицкевича, 9,
  • ул. Рельефная, 1-27,
  • ул. Степная, 1-14,
  • ул. Бахмутская, 26-165,
  • ул. Орловская, 1-13,
  • пер. Профессора Беркевича, 2-6,
  • ул. Центральная, 2-36,
  • ул. 9-я, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а а линия на ж/м.
    Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • ул. 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я линия
  • ул. 6 ст. Люстдорфской дор., 1-50,
  • ул. Левитана, 72-147,
  • ул. Академика Вернадского, 73-123,
  • ул. Костанди, 174-227.
    Работы до 19:00

     

  • ул. Абрикосовая, 4-105,
  • пров. Абрикосовый, 1-43,
  • ул. Дубовая Роща, 2-57,
  • ул. Лигинская, 1-33,
  • ул. Бориса Эдуардса, 28-40,
  • ул. Равенства, 84-195,
  • пер. 1‑й Равенства, 86-92, 197,
  • Фонтанская дор., 106/к.37,40,
  • пров. Янтарный, 6-8,
  • ул. Дачно, 4/2,
  • ул. Рыболовная, 20,
  • ул. Айвазовского, 34
    Работы до 18:00

Центральный РЭС:

  • ул. Педагогическая, 11-19,
  • пер. Педагогический, 3а,
  • ул. Академическая, 9-14,
  • ул. Добровольцев, 18, 18б,
  • пер. Гвоздичный, 4.
    Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы сообщали, кто из украинцев получит субсидии и льготы, и какие будут суммы.

Также в Пенсионном фонде предоставили разъяснение правил назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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